Тактика салями и "красные линии": почему на Западе запрещают Украине бить ракетами вглубь России

Россия решила бросить на произвол судьбы собственную Курщину и делает вид, что не замечает оккупации собственных территорий и хочет игнорировать далеко идущие последствия, вместо этого усилила свое наступление на чужом для себя Донбассе. Это наступление происходит традиционным для россиян способом – забрасывания человеческим ресурсом, а также снарядами и "КАБами". Ужасным "бонусом" от России к событиям на фронте идут постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру и террор против мирных украинцев.

Все это, к сожалению, дает оккупантам результат – Силы обороны Украины под этим безумным давлением отступают, а перед командованием встала дилемма – как остановить наступление России. Вариантов немного: бросить в эту мясорубку новых людей, чтобы было еще больше аналогий с Верденом, или же ударить по тылам россиян. Последний вариант выглядит оптимальным, но есть одно большое "но".

Эти самые тылы, а также аэродромы врага расположены на территории России. Украина пока не может полноценно до них дотянуться, хоть и делает все возможное – в 2024-м украинские дроны стали частыми гостями на российских аэродромах, складах и топливных базах.

Но даже 11-дневного пожара в Пролетарске, ракеты-дрона "Паляница" или собственной поштучной украинской баллистики недостаточно, чтобы остановить врага.

Нужно масштабирование ударов, а его способны обеспечить только массированные удары по российским базам "длинной рукой", а именно – ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Сейчас Украина имеет разрешение от союзников на поражение в 70-километровой приграничной полосе, но главные силы и базы россиян расположены значительно дальше и фактически находятся вне зоны досягаемости. Это делает россиян безнаказанными и дает возможность и в дальнейшем вести такую войну, которая им нужна.



Российские объекты, которые входят в зону поражения ATACMS / Карта ISW

За время полномасштабного вторжения Россия атаковала Украину 14 тысячами дронов, почти 10 тысячами ракет и немалым количеством управляемых бомб, выпущенных преимущественно с территории России.

Удары ATACMS и Storm Shadow могли бы кардинально изменить ситуацию и характер войны, ведь Украина таким образом могла бы атаковать те места, откуда атакуют ее. Украинское командование это хорошо понимает, поэтому сделало своим следующим главным требованием к союзникам именно снятие этого табу.

Два фронта за эскалацию

Сейчас битва за снятие запрета происходит на двух уровнях. На уровне ЕС и на уровне дискуссии США и более смелых союзников Украины (лидером здесь выступает Великобритания). На обоих этих дипломатических фронтах Украина активно вовлечена, имеет как успехи, так и неудачи, сторонников и противников.

29 – 30 августа в Брюсселе проходит неформальное заседание Совета министров ЕС. В четверг свою позицию озвучили министры иностранных дел. Едва ли не главным ястребом выступил главный дипломат Жозеп Боррель.

Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно использоваться в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по местам, откуда их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно,

– сказал Боррель.



Жозеп Боррель / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Высокий представитель ЕС в предвкушении скорой пенсии уже не был ограничен дипломатическим этикетом, поэтому говорил прямо о необходимости снятия всех табу. Его поддержали представители стран Балтии, Польши, а также Нидерландов.

Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны,

– генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм подтверждает, что его страна не против использования Украиной истребителей F-16 для ударов по российской территории.

В то же время заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни были пропитаны испугом:

Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается такой: использовать наше оружие на украинской территории. А другие страны будут решать, как они считают нужным,

– Антонио Таяни не хочет иметь проблем с Россией.

А слова его венгерского коллеги Петера Сийярто – откровенной и циничной изменой:

Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше смертей, мы не хотим эскалации войны, мы не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке. Сегодня мы продолжаем выступать за здравый смысл и мир,

– глава МИД Венгрии Сийярто осудил заявления главы европейской дипломатии о снятии ограничений на применение Украиной западного оружия.

Кстати, через несколько часов после этих заявлений Сийярто довольный летел в Москву.

30 августа дискуссия продолжилась на уровне министров обороны. Боррель снова призвал снять запрет, однако министры предпочли сосредоточиться на решении тактических и логистических проблем.

Все это приводит к логическому выводу о важности второго фронта переговоров, а именно – давления на США. За это направление отвечает Великобритания. Сейчас Соединенное Королевство активно берет на себя лидерство в НАТО и действия британцев все больше напоминают даже не пафосное England expects that every man will do his duty времен Трафальгарской битвы, а древний мем c'mon do something. Где палочкой толкают именно Америку. Дело дошло уже до "сливов" в СМИ деталей переговоров с американцами, где последние предстали в плачевном виде.

Беспокойство по поводу провоцирования более широкого конфликта между Россией и Западом является извечной чертой с точки зрения готовности многих западных лидеров предоставить Украине оружие, необходимое для достижения победы. Особенно это касается Вашингтона, где желание администрации Байдена не провоцировать Путина на дальнейшие акты агрессии в Европе в значительной степени препятствует поддержке Западом украинского дела,

– издание The Telegraph о трусливой мотивации США.

Быть слабыми – особенно за несколько месяцев до выборов президента – слишком большая роскошь, даже для "главного деэскалатора" советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана (ни для кого не секрет, что именно он является главным ограничителем помощи для Украины).



Джейк Салливан и Андрей Ермак / Фото Sergey Dolzhenko / EPA, via Shutterstock

Администрации демократов сейчас особенно нужны победы, а они не могут их получить ни на Ближнем Востоке (очередной мирный план США по примирению Израиля и Палестины потерпел фиаско), ни в Латинской Америке (поспешное частичное снятие США санкций с венесуэльского автократа Мадуро продлило жизнь его режима), ни в южно-восточной Азии (визит Салливана в Китай оказался дипломатической катастрофой), ни в Африке или Баб-эль-Мандебском проливе, где хуситы даже и не думают жить мирно.

В этой ситуации сплошных провалов, снятие американцами табу на удары по России могло бы стать едва ли не единственной, однако, очень значительной победой. Список легитимных целей оккупантов на их собственной территории давно подготовлен Украиной и уже передан Вашингтону.

Тактика салями

После прочтения этих строк у вас непременно возникнет дежавю, а фраза "это же было уже", вспомнится сама собой. Именно так – мы это уже проходили. Похожие запреты мы когда-то имели от западных союзников на поставки:

любого летального оружия;

артиллерии натовских калибров;

западных танков и систем ПВО;

самолетов F16;

ракет ATACMS;

ударов по российскому приграничью западным оружием.

Все эти запреты на старте считались непреодолимыми (так заявляли сами западные лидеры, включая Байдена, Шольца и Макрона), но были сняты в соответствии со сталинской "тактикой салями", то есть постепенного нарезания и снятия ограничений (символично, что сейчас она работает против собственных авторов). Все они были "красными линиями" для России и все оказались пшиком.

Так же Россия молча проглотила украинские удары по "сакральному Крыму", загоризонтным радарам и другим элементам российской ядерной триады. Скорее всего, когда-то она так же промолчит и по поводу ударов Storm Shadow по Рязани или Воронежу. Или снова объявит там какое-то очередное КТО, как уже было с Курском.

Это все напоминает игру. За геополитические предположения и страх перед Путиным в Вашингтоне и Брюсселе платит только Украина и отдает самое ценное – жизни своих граждан, не только военных, но и гражданских, не только взрослых, но и детей. Рано или поздно и этот запрет будет снят, однако потерянных жизней это не вернет. Зато на Западе просто состоится новый выборный цикл.

Почему Белому дому стоит спешить

Вполне вероятно, что такое разрешение все-таки будет предоставлено президентом Байденом – ближе к дате выборов, или уже после них. Впрочем, это будет означать, что по крайней мере несколько месяцев россияне будут безнаказанны, а это значит, что они смогут начать штурм Покровска и Торецка. Возможно, продвинутся еще дальше в Часовом Яре. Да, в этих атаках россияне снова положат десятки тысяч людей (это доказали штурмы Бахмута и Авдеевки), но также поставят Силы обороны на Донбассе в довольно критическое положение.

За этими короткими фразами скрыты тысячи жизней украинцев и разрушенные украинские города. Все они стали заложниками нового раунда старой игры.

С учетом этого, Байдену и компании лучше поспешить, ведь проблема может решиться и без них, тогда они не только не получат "победу под выборы", но и уничтожат собственное историческое наследие. Так, речь об украинских ударах западным оружием без разрешения.

Этот вариант не стоит игнорировать, ведь Украина доказала миру, что может действовать нестандартно, готова рисковать, поскольку не имеет права оглядываться на то, что подумают в Вашингтоне, когда гибнут люди. К тому же как в самом Вашингтоне, так и в Белом Доме, а также Конгрессе и Сенате давно уже говорят, что не видят препятствий для того, чтобы Украина защищала саму себя должным образом.