Об этом во время пресс-конференции рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Смотрите также По-другому ставят вопрос о завершении войны: как бои на территории России давят на Кремль

Удары западным оружием по России

Жозеп Боррель указал, что во время заседания главы МИД пришли к выводу, что возможность снятия ограничений на радиус действия оружия, которое было поставлено Украине – это решение отдельного государства.

Государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным,

– говорит политик.

По его словам, некоторые страны-члены Европейского Союза не поставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют любую практическую вовлеченность". Поэтому это не решение на европейском уровне.

К слову, недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна сама решать, как ей использовать F-16. Он подчеркнул, что если бы не агрессия России, то бить по целям на ее территории не было бы необходимости.