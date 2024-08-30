Про це під час пресконференції розповів високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

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Удари західною зброєю по Росії

Жозеп Боррель вказав, що під час засідання глави МЗС прийшли до висновку, що можливість зняття обмежень на радіус дії зброї, яка була поставлена Україні – це рішення окремої держави.

Держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним,

– каже політик.

За його словами, деякі країни-члени Європейського Союзу не постачають Україні далекобійних ракет, "тому це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість". Тому це не рішення на європейському рівні.

До слова, нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має сама вирішувати, як їй використовувати F-16. Він підкреслив, що якби не агресія Росії, то бити по цілях на її території не було б необхідності.