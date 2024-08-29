Зокрема, це стосується і переданих Україні F-16. Він також зазначив, що Київ атакує територію Росії виключно через її вторгнення.

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Як Україна має використовувати західну зброю

Якщо, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні у захисті від агресії та допомагаємо їй матеріальними постачаннями, а не безпосередньою участю у бойових діях, то це справа України, як використовувати ці постачання зброї,

– наголосив президент Чехії.

Він підкреслив, що якби Росія не почала своє вторгнення в Україну, українським захисникам не було б необхідності атакувати цілі на території країни-агресорки.

"Головна карта в руках у президента Путіна. Він може покласти край війні відразу", – зазначив Павел.

Нагадаємо, що за словами генерала ВПС Нідерландів, Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по території Росії. Він також заявив, що операція ЗСУ в Курській області "блискуча на практичному рівні".