Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что боевые действия на Курщине к тому же создают серьезную нагрузку на бюджет России.

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Россияне начали ощущать на себе войну

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" считает, что Курская операция стала частью большого плана подготовки переговоров с Россией. Те, кто принимает решение в Москве, должны осознать, что война вредит конкретно России. Ведь до сих пор россияне вообще мало на себе ее чувствовали.

Это действительно может изменить подход самого руководства России к вопросу прекращения войны,

– заявил Клочок.

По его словам, мы делаем это для того, чтобы на будущее, если Россия не согласится на переговоры и прекращение огня на наших условиях, тогда боевые действия будут продолжаться на ее территории. А это не понравится многим россиянам. Ведь сотни тысяч переселенцев по России несут несколько иной сигнал, чем озвучиваемый пропагандистами.

Как Курская операция давит на Кремль

Клочок отметил, что также это серьезная нагрузка на бюджет России. Потому что нужно выплачивать дополнительные средства на переселенцев и обеспечивать их минимальные социальные нужды – уже даже увеличили выплаты с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

Он заметил, что в сентябре на территории России должны пройти выборы в органы местной власти. Теперь же принято решение, что на отдельной ее части не могут этого сделать, так как там идут военные действия. Поэтому это сейчас создает другую повестку дня в самом Кремле.

Процесс, который сегодня проходит на территории России, совершенно по-другому сейчас ставит вопрос о том, когда и как может завершиться война,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Также, добавил он, это поднимает вопрос относительно того, кто будет инициатором соответствующих процессов прямо в России. Это одна из основных задач операции на Курщине, хотя и создание санитарной зоны тоже очень важно.