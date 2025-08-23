Силы беспилотных систем Украины за последнюю неделю нанесли удары по четырем крупным объектам на территории России. Командующий "Мадьяр" сообщил о последствиях атак.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.

Что поразили ВСУ за последнюю неделю в России?

По словам командующего СБС Украины, за последние семь суток украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам в России.

Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград). Он был атакован 14 августа. Там сообщали о временной остановке работы.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – ведущий производитель топлива в Южном федеральном округе России. Ежегодно он перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти, что составляет около 5,6% общего объема переработки в стране.

Нефтеперекачивающая станция "Дружба" была атакована 18 августа дроны нанесли удар по в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о возобновлении работы за 48 часов, однако подтверждений нет.

Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших магистральных нефтепроводов в мире, построен в советские времена для транспортировки нефти с месторождений России (преимущественно Западная Сибирь, Поволжья и Урал) в страны Центральной и Восточной Европы.

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали 20 августа. Пожар там продолжается уже более 60 часов и продолжает увеличивать площадь по состоянию на 23 августа.

Этот завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении их армии. Общий объем резервуаров превышает 210 тысяч кубических метров.

Ударили еще по одной станции нефтепровода "Дружба" в Унече, Брянская область, СБС ударили 21 августа. По сообщениям, объект горел масштабно, а восстановить его пообещали за пять суток.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 миллионов тонн сырья.

Недавние взрывы в России: что известно?

Взрывы на российской земле не утихают. Так, 23 августа в Волгоградской области возник пожар вблизи железнодорожной станции Петров Вал после удара беспилотников. Станция является важным транспортным узлом с локомотивным депо, расположенным примерно в 400 километрах от оккупированной Луганщины.

Также в трех населенных пунктах Краснодарского края прогремела серия взрывов. Вероятно, вражеская ПВО работала по дронам.