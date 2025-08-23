Сили безпілотних систем України за останній тиждень завдали ударів по чотирьох великих об'єктах на території Росії. Командувач "Мадяр" повідомив про наслідки атак.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Що уразили ЗСУ за останній тиждень в Росії?

За словами командувача СБС України, за останні сім діб українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об'єктах у Росії.

Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград). Він був атакований 14 серпня. Там повідомляли про тимчасову зупинку роботи.

Волгоградський нафтопереробний завод – провідний виробник пального у Південному федеральному окрузі Росії. Щороку він переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти, що становить близько 5,6% загального обсягу переробки в країні.

Нафтоперекачувальна станція "Дружба" була атакована 18 серпня дрони завдали удару по у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення роботи за 48 годин, проте підтверджень немає.

Нафтопровід "Дружба" – один із найбільших магістральних нафтопроводів у світі, збудований у радянські часи для транспортування нафти з родовищ Росії (переважно Західний Сибір, Поволжя та Урал) до країн Центральної та Східної Європи.

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області атакували 20 серпня. Пожежа там триває вже понад 60 годин і продовжує збільшувати площу станом на 23 серпня.

Цей завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні їхньої армії. Загальний об'єм резервуарів перевищує 210 тисяч кубічних метрів.

Вдарили ще по одній станції нафтогону "Дружба" в Унечі, Брянська область, СБС вдарили 21 серпня. За повідомленнями, об'єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за п'ять діб.

"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.

Нещодавні вибухи у Росії: що відомо?

Вибухи на російській землі не вщухають. Так, 23 серпня у Волгоградській області виникла пожежа поблизу залізничної станції Петров Вал після удару безпілотників. Станція є важливим транспортним вузлом із локомотивним депо, розташованим приблизно за 400 кілометрів від окупованої Луганщини.

Також у трьох населених пунктах Краснодарського краю пролунала серія вибухів. Ймовірно, ворожа ППО працювала по дронах.