Палкий тиждень у Росії: Сили безпілотних систем України відзвітували про удари
- Українські дрони вдарили по чотирьох великих об'єктах у Росії за останній тиждень, включно з Лукойл Волгоградський НПЗ, нафтоперекачувальною станцією "Дружба", Новошахтинським НПЗ та станцією нафтогону "Дружба" в Унечі.
- Атаки спричинили пожежі, тимчасове припинення роботи та значні пошкодження, подекуди займання тривають понад 60 годин.
Сили безпілотних систем України за останній тиждень завдали ударів по чотирьох великих об'єктах на території Росії. Командувач "Мадяр" повідомив про наслідки атак.
Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Що уразили ЗСУ за останній тиждень в Росії?
За словами командувача СБС України, за останні сім діб українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об'єктах у Росії.
Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград). Він був атакований 14 серпня. Там повідомляли про тимчасову зупинку роботи.
Волгоградський нафтопереробний завод – провідний виробник пального у Південному федеральному окрузі Росії. Щороку він переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти, що становить близько 5,6% загального обсягу переробки в країні.
Нафтоперекачувальна станція "Дружба" була атакована 18 серпня дрони завдали удару по у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення роботи за 48 годин, проте підтверджень немає.
Нафтопровід "Дружба" – один із найбільших магістральних нафтопроводів у світі, збудований у радянські часи для транспортування нафти з родовищ Росії (переважно Західний Сибір, Поволжя та Урал) до країн Центральної та Східної Європи.
Новошахтинський НПЗ у Ростовській області атакували 20 серпня. Пожежа там триває вже понад 60 годин і продовжує збільшувати площу станом на 23 серпня.
Цей завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні їхньої армії. Загальний об'єм резервуарів перевищує 210 тисяч кубічних метрів.
Вдарили ще по одній станції нафтогону "Дружба" в Унечі, Брянська область, СБС вдарили 21 серпня. За повідомленнями, об'єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за п'ять діб.
"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.
Нещодавні вибухи у Росії: що відомо?
Вибухи на російській землі не вщухають. Так, 23 серпня у Волгоградській області виникла пожежа поблизу залізничної станції Петров Вал після удару безпілотників. Станція є важливим транспортним вузлом із локомотивним депо, розташованим приблизно за 400 кілометрів від окупованої Луганщини.
Також у трьох населених пунктах Краснодарського краю пролунала серія вибухів. Ймовірно, ворожа ППО працювала по дронах.