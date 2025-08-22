Підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін в ефірі 24 Каналу пояснив, що перевага корпусної системи полягає в тому, що виникає відповідальність за великі ділянки фронту. На ділянках організовують ефективну роботу військ.

Як функціонує корпус?

Він додав, що третій армійський корпус утримує вже майже 150 км лінії фронту. Це 150 контрольованих кілометрів, які корпус розуміє, бачить, спостерігає і оперативно реагує на всі події. Більше того, є можливість планувати дії на всю ділянку, що перебуває в зоні відповідальності корпусу.

Тобто це не просто купка різних підрозділів, які між собою якимось чином комунікують. Це абсолютно злагоджений підрозділ з внутрішньою тісною взаємодією, обміном досвідом, підсиленням. Тому це значно підсилює величезні ділянки,

– сказав Максим Жорін.

Він пояснив, що раніше за статутом взаємодія між підрозділами сусідів справа і зліва та флангами була обов’язковою. Втім на практиці залишалося формальністю і залежало від того, чи хотів командир взаємодіяти. Така взаємодія була слабкою, а інколи навіть призводила до серйозних проблем.

У випадку з корпусом ця взаємодія організовується старшим командиром – командуванням корпусу. Більше того, у підрозділів, окрім постійної внутрішньої взаємодії, є ще підрозділи корпусного комплекту.

Це підрозділи, які за рішенням командира корпусу можуть підсилювати лінійні бригади, що стоять безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Вони можуть забезпечувати окреме постачання, закривати логістичні потреби, надавати підсилення – наприклад, полком безпілотних систем.

Так, окрім взаємодії, додається ще велика кількість нових можливостей. З підрозділами є значно більше інструментів для ефективного виконання бойових завдань.

Корпусна система: що про неї відомо на сьогодні?