Силы обороны поразили Афипский НПЗ в России, завод, ремонтирующий самолеты Ту-95 и не только

Силы обороны продолжают снижать военно-экономический потенциал России. В ночь на 29 ноября они ударили по нескольким важным объектам агрессора.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что поразили в России?

В Таганроге, что на Ростовщине в России, были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

Предварительно, вспыхнул пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Сейчас результаты уточняются.

Кроме этого, Силы обороны в очередной раз ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. В районе цели гремели взрывы и загорелся пожар на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Добавим, что поразили этот НПЗ операторы 1-го отдельного центра СБС (трансформированного 14-го отдельного полка БпАК) Сил беспилотных систем во взаимодействии с ССО.

"Афипский НПЗ" является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России, о чем указали в Силах беспилотных систем.



Его проектная мощность составляет 6,25 миллионов тонн нефти в год (около 2,1% от общего показателя по России). Основная продукция завода – бензины, дизель и авиакеросин, которые используются для обеспечения армии врага.

Удар по НПЗ в России: смотрите видео

Также подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае России.

Удары по объектам в России: последние новости