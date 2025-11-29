Силы обороны поразили Афипский НПЗ в России, завод, ремонтирующий самолеты Ту-95 и не только
- Силы обороны в ночь на 29 ноября ударили по ряду объектов оккупантов.
- Поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и другие объекты.
Силы обороны продолжают снижать военно-экономический потенциал России. В ночь на 29 ноября они ударили по нескольким важным объектам агрессора.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что поразили в России?
В Таганроге, что на Ростовщине в России, были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.
Предварительно, вспыхнул пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Сейчас результаты уточняются.
Кроме этого, Силы обороны в очередной раз ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. В районе цели гремели взрывы и загорелся пожар на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Добавим, что поразили этот НПЗ операторы 1-го отдельного центра СБС (трансформированного 14-го отдельного полка БпАК) Сил беспилотных систем во взаимодействии с ССО.
"Афипский НПЗ" является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России, о чем указали в Силах беспилотных систем.
Его проектная мощность составляет 6,25 миллионов тонн нефти в год (около 2,1% от общего показателя по России). Основная продукция завода – бензины, дизель и авиакеросин, которые используются для обеспечения армии врага.
Удар по НПЗ в России: смотрите видео
Также подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае России.
Удары по объектам в России: последние новости
Подразделения Сил обороны Украины 26 ноября поразили завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия.
На днях СБУ с Силами безопасности и обороны ударили дронами по ряду военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае.
В ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ. Также поражено место хранения БпЛА на аэродроме Саки.