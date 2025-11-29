Були вибухи і пожежі: уражено завод в Росії, що ремонтує літаки Ту-95, Афіпський НПЗ і не тільки

Сили оборони продовжують знижувати воєнно-економічний потенціал Росії. В ніч проти 29 листопада вони вдарили по декількох важливих об'єктах агресора.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що уразили в Росії?

В Таганрозі, що на Ростовщині у Росії, були уражені потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

Попередньо, спалахнула пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Наразі результати уточнюються.

Крім цього, Сили оборони вкотре вдарили по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. В районі цілі гриміли вибухи та загорілася пожежа на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Додамо, що уразили цей НПЗ оператори 1-го окремого центру СБС (трансформованого 14-го окремого полку БпАК) Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО.

"Афіпський НПЗ" є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії, про що вказали у Силах безпілотних систем.



Його проєктна потужність становить 6,25 мільйони тонн нафти на рік (близько 2,1% від загального показника по Росії). Основна продукція заводу – бензини, дизель та авіагас, які використовуються для забезпечення армії ворога.

Удар по НПЗ в Росії: дивіться відео

Також підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту "Туапсе" в Краснодарському краї Росії.

