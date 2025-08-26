Издание The Wall Street Journal написало, что последние несколько месяцев Пентагон блокирует применение Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Впоследствии Владимир Зеленский подчеркнул, что для ударов по России используется исключительно оружие украинского производства без согласования целей с США.

Почему партнеры до сих пор не могут переступить этот рубеж запрета 24 Каналу объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк напомнил, что блокирование дальнобойных ударов не новость, ведь США фактически заняли эту позицию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Украина нашла выход и продолжает наращивать собственные способности, производить ракеты и дроны. Ведь Россия должна чувствовать перенос войны на свою территорию и платить за свою агрессию.

Почему США и Европа ждут

В Офисе президента считают, что Соединенные Штаты Америки блокируют дальнобойные удары все еще надеясь на договоренности с Россией.

Европа же блокирует удары, учитывая боязнь эскалации.

Главная ошибка заключается в том, что США не понимают – к договоренности с Россией ведет исключительно военное давление – удары по логистике врага, а также по экономике.

В то же время, как заявлял сам Трамп, он понимает, что запрет ударов по территории России не позволяет предметно вести войну. Трамп даже раскритиковал предшественника Джо Байдена за то, что тот позволял Украине отбиваться, но не защищаться и не бить вглубь территории России.

Логика есть, но Трамп все еще пытается реализовать переговорный сценарий, окно возможностей, которое он лично открыл в диалоге с субъектом Путиным. Я думаю, что на этом пути нас будет ожидать понимание того, что Путин не готов прекратить войну и не готов сесть за стол реальных переговоров. Для них война намного дешевле, чем выход из нее,

– подчеркнул Подоляк.

Он убежден, что уже вскоре Трамп поймет проигрышность такого сценария и перейдет к "конструктивному давлению на Россию – экономически-милитарного".

Заметим! Украина получала от союзников такие типы ракет: ATACMS – дальностью до 300 километров, Storm Shadow / SCALP – около 250 – 300 километров, AGM-158 JASSM – около 370 километров, AIM-120 AMRAAM – до 170 километров. Также на днях США объявили о поставках ракеты-бомбы ERAM – дальность ориентировочно до 450 километров.

Украина может применять это вооружение по объектам врага на оккупированных территориях, удары ATACMS и ERAM по военным объектам России требуют согласования с Пентагоном.

Как менялась позиция США относительно ударов ракетами по России?