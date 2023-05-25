Скорее формальность: полковник запаса объяснил, как работает запрет на удары по России

Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине мощную поддержку. Однако часто продолжают подчеркивать, что передаваемое вооружение запрещено использовать на территории России. Для этого есть одна юридическая причина.

Об этом 24 Каналу сообщил Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, обязательно Украине продолжат предоставлять необходимое оружие для победы. В том числе и ракеты к F-16, поскольку без них передача истребителей будет бесполезной.

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Президент США Джо Байден, комментируя разрешение на передачу Украины F-16, сказал, что получил от Владимира Зеленского обязательство не использовать эти самолеты для ударов по территории России. Опасения относительно того, что из-за этого Украине не предоставят соответствующие ракеты к F-16 "воздух – земля", несколько безосновательны.

Вопрос ответственности

Украине уже передали Storm Shadow, а это как раз ракеты "воздух – земля" с дальностью 300 километров. Французы планируют передать аналогичные по характеристикам Storm Shadow ракеты SCALP-EG с дальностью 500 километров.

"Немцы со Шведами пытаются впереди Storm Shadow передать Taurus, чтобы мы и ее подсветили в хорошем мире. Потому что, оказалось, Storm Shadow начали покупать в мире, а Taurus – нет. . Но могу и без использования сказать – ракета действительно классная", – рассказал Роман Свитан.

А вот Джо Байден выполняет юридическую задачу. Есть некоторые каноны поведения в международном юридическом поле. И при передаче вооружения передающая его сторона сообщает, что запрещает использование оружия по третьим странам.

Если кто-то (переданным оружием – 24 Канал) начнет пользоваться, то ответственность лежит на стране, которая его использует. Страна-производитель предупредила, все подтвердили. К стране-производителю не будет никаких претензий после таких заявлений,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Однако если западные партнеры действительно будут очень обеспокоены спецификой использования крылатых ракет, то Украина, конечно, к ним прислушается. Ведь мнение наших союзников важнее мнения наших противников.

Роман Свитан о запрете использования ракет по территории России: смотрите видео

F-16 без оружия без смысла

Чтобы поразить военные объекты на территории России, Украина сможет найти возможность и эффективные средства. Однако важнее всего уничтожить военные объекты на временно оккупированных территориях.

Летчик-инструктор объяснил, что для этого необходимы:

истребители F-16;

ракеты "воздух – земля";

управляемые и не управляемые авиационные бомбы;

ракеты "воздух – воздух", а именно AIM-120 AMRAAM с дальностью 180 километров/

Думаю, все это вооружение мы получим. Потому что саму платформу без оружия в нее передавать нет смысла. Самолет F-16 – это стандартная линейка самолетов 4-го поколения, их более десяти таких. "Несокрушимую крепость" и боевое оружие из них делает то вооружение, которое с ними будут передавать,

– заметил Свитан.

F-16 может нести около 120 модификаций видов вооружения. Из этих 120 мы можем использовать все, проведя некоторые тестовые испытания, связанные с производством или модификацией этих видов оружия.

Украина будет плодотворно работать со своими партнерами по всем направлениям, поскольку это взаимовыгодное партнерство.

Передача Украины F-16: важное