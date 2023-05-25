Радше формальність: полковник запасу пояснив, як працює заборона на удари по Росії

Сполучені Штати продовжують надавати Україні потужну підтримку. Однак часто продовжують наголошувати, що озброєння, яке передають, заборонено використовувати на території Росії. На це є юридична причина.

Про це 24 Каналу повідомив Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, обов'язково Україні продовжать надавати необхідну зброю для перемоги. Зокрема й ракети до F-16, оскільки без них передача винищувачів буде марною.

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Президент США Джо Байден, коментуючи дозвіл на передачу Україні F-16, сказав, що отримав від Володимира Зеленського зобов'язання не використовувати ці літаки для ударів по території Росії. Побоювання щодо того, що через це Україні не нададуть відповідних ракет до F-16 "повітря – земля", є дещо безпідставні.

Питання відповідальності

Україні уже передали Storm Shadow, а це якраз ракети "повітря – земля" з дальністю 300 кілометрів. Французи планують передати аналогічні за характеристиками до Storm Shadow ракети SCALP-EG з дальністю 500 кілометрів.

"Німці зі Шведами намагаються попереду Storm Shadow передати Taurus, щоб ми і її підсвітили у хорошому світі. Бо, виявилось, Storm Shadow почали купувати у світі, а Taurus – ні. Тепер їм потрібно, щоб ми використовували й розповіли, яка це хороша ракета. Але можу і без використання сказати – ракета справді класна", – розповів Роман Світан.

Натомість Джо Байден виконує юридичне завдання. Є певні канони поведінки в міжнародному юридичному полі. І при передачі озброєння сторона, яка його передає, повідомляє, що забороняє використання зброї по третіх країнах.

Якщо хтось (переданою зброєю – 24 Канал) почне користуватися, то відповідальність лежить на країні, яка її використовує. Країна-виробник попередила, всі підтвердили. До країни-виробника не буде жодних претензій після таких заяв,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Однак якщо західні партнери справді будуть дуже занепокоєні щодо специфіки використання крилатих ракет, то Україна, звісно, до них прислухається. Адже думка наших союзників важливіша за думку наших супротивників.

Роман Світан про заборону використання ракет по території Росії: дивіться відео

F-16 без зброї не матимуть сенсу

Для того, аби вразити військові об'єкти на території Росії, Україна зможе знайти можливість та ефективні засоби. Однак найважливіше насамперед знищити військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Льотчик-інструктор пояснив, що для цього необхідні:

винищувачі F-16;

ракети "повітря – земля";

керовані та не керовані авіаційні бомби;

ракети "повітря – повітря", а саме AIM-120 AMRAAM з дальністю 180 кілометрів/

Думаю, все це озброєння ми отримаємо. Тому що саму платформу без зброї до неї передавати немає сенсу. Літак F-16 – це стандартна лінійка літаків 4-го покоління, їх понад десяток таких. "Незламну фортецю" і бойову зброю з них робить те озброєння, яке з ними передаватимуть,

– зауважив Світан.

F-16 може нести близько 120 модифікацій видів озброєння. З цим 120 ми можемо використовувати усі, провівши деякі тестові випробування, пов'язані з виробництвом чи модифікацією цих видів зброї.

Україна плідно працюватиме зі своїми партнерами по всіх напрямках, оскільки це взаємовигідне партнерство.

Передача Україні F-16: важливе