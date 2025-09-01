Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой речь шла о ПВО и производстве украинских ракет. А также о подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Украина готовится бить по России еще сильнее

Президент сообщил, что государство ускоряет поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. И рассчитывает "на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами".

Еще Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании, чтобы закупить дополнительные системы ПВО меньшей и средней дальности, увеличить финансирование для производителей дронов. В приоритете – сбивание "Шахедов".

Но только противовоздушной обороной не ограничиваются, потому что Украина будет и атаковать.

Готовим технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО. Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти,

– написал Зеленский.

На Ставке обсудили и защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение.

"Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы. Были доклады по направлениям по добыче, поставки энергоресурсов, генерации электричества. Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа", – рассказал президент.

Какое оружие производят в Украине?