Удары вглубь России должны стать качественнее, производство средств поражения увеличат, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил о подготовке к увеличению производства украинских ракет и средств поражения.
- На Ставке обсудили защиту энергообъектов, подготовку к зиме и производство оружия в Украине.
Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой речь шла о ПВО и производстве украинских ракет. А также о подготовке к отопительному сезону.
Украина готовится бить по России еще сильнее
Президент сообщил, что государство ускоряет поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. И рассчитывает "на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами".
Еще Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании, чтобы закупить дополнительные системы ПВО меньшей и средней дальности, увеличить финансирование для производителей дронов. В приоритете – сбивание "Шахедов".
Но только противовоздушной обороной не ограничиваются, потому что Украина будет и атаковать.
Готовим технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО. Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти,
– написал Зеленский.
На Ставке обсудили и защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение.
"Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы. Были доклады по направлениям по добыче, поставки энергоресурсов, генерации электричества. Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа", – рассказал президент.
Какое оружие производят в Украине?
- 31 августа в сети показали пуски ракет "Фламинго" по России. Видео появилось в телеграм-канале "Николаевский Ванек".
- Накануне издание Politico писало, что в Украине действуют секретные заводы дронов. Речь о немецкой компании Quantum Systems.
- Украинские разработчики оружия могут податься на грант и получить 150 миллионов гривен на оборонный проект. В приоритете – взрывчатые вещества, тактические баллистические ракеты, зенитные ракетные комплексы и искусственный интеллект.