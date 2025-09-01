Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої ішлося про ППО та виробництво українських ракет. А також про підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Україна готується бити по Росії ще сильніше

Президент повідомив, що держава прискорює постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. І розраховує "на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами".

Іще Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії, щоб закупити додаткові системи ППО меншої та середньої дальності, збільшити фінансування для виробників дронів. У пріоритеті – збиття "Шахедів".

Але тільки протиповітряною обороною не обмежуються, бо Україна буде й атакувати.

Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости,

– написав Зеленський.

На Ставці обговорили і захист мереж та енергооб'єктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення.

"Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози. Були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу", – розповів президент.

Яку зброю виробляють в Україні?