В течение последних недель Россия начала атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины. В частности они целят по локомотивам.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, враг уже даже ударил по локомотивному депо в Полтаве. Также регулярно продолжаются атаки по поездам.

Насколько опасными являются удары по железной дороге?

Как отметил Мусиенко, уже была информация, что Россия пытается усовершенствовать собственные беспилотники, чтобы они могли на ходу бить по поездам. Все это делается для того, чтобы усложнить украинскую логистику.

Впрочем, это не новый вызов. Летом 2022 года враг работал против украинской железной дороги. Тогда там пытались выбить различные объекты железнодорожной инфраструктуры. Особенно подстанции.

Логистика не стала. К счастью, у нас развита сеть путей сообщения. Но под угрозой сейчас тоже локомотивные депо. Враг стремится создать проблемы с подвижным составом, чтобы было меньше средств для транспортировки грузов,

– отметил Мусиенко.

Украина сейчас ищет пути противодействия, чтобы минимизировать возможные последствия.

Удары по железной дороге: коротко