Украина нашла слабое место, – полковник США о вероятном ударе "Фламинго" по России

Украинские силы недавно нанесли многочисленные удары по целям в 15 регионах России. Были использованы дальнобойные ракеты Storm Shadow, ракеты украинского производства, беспилотники большой дальности и другое оружие. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях уже 9 раз.

Полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит рассказал в эфире 24 Канала об эффективных ударах украинских сил по тылам России. Ранее украинские военные сообщали, что в августе был нанесен удар по заставе и патрульным катерам ФСБ в оккупированном Крыму, вероятно, украинскими крылатыми ракетами "Фламинго" и "Нептун".

Как украинские силы постепенного готовились к эффективным ударам по России?

"Это эксплуатация успеха украинскими силами. Украина нашла слабое место в противовоздушной обороне России", – подчеркнул он.

В течение последних трех лет, по словам полковника в отставке, были нанесены удары по объектам ПВО, чтобы ослабить российскую систему раннего предупреждения и повлиять на способность россиян сбивать конкретно эти ракеты. А теперь Украина наносит удары по инфраструктуре России.

Обратите внимание! По предположению офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука украинская ракета "Фламинго" могла нанести удар 6 сентября по российскому предприятию "Завод имени Свердлова", которое является крупнейшим производителем взрывчатых веществ в России.

"Украина атаковала 21 из 38 крупнейших российских НПЗ. Так что украинские санкции дают эффект", – уверен Свит.

Также были нанесены удары по военным объектам, в частности в оккупированном Крыму, по промышленным объектам, где производятся дроны, и по складам с боеприпасами. Таким образом, по его мнению, перехват и глубокие удары, направленные на подрыв способности россиян финансировать войну, дают эффект.

Приведу аналогию с "Башней Дженга" – популярной игрой, в которой вы удаляете части башни, пока она не рухнет. Очевидно, что ни одна часть само по себе не важнее другой. Но введение санкций против России со стороны США может стать тем самым звеном, которое будет вырвано из башни и приведет к падению режима,

– предположил Джон Свит.

Он добавил, что украинский вариант санкции наносит прямое влияние не только на военный потенциал России, но и на российское гражданское население.

Как Украина продолжает наносить удары вглубь России?