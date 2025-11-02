Україна знайшла слабке місце, – полковник США про імовірний удар "Фламінго" по Росії

Українські сили нещодавно завдали численних ударів цілях у 15 регіонах Росії. Були використані далекобійні ракети Storm Shadow, ракети українського виробництва, безпілотники великої дальності та іншу зброю. Раніше Володимир Зеленський наголошував, що Україна застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях вже 9 разів.

Полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ розповів в ефірі 24 Каналу про ефективні удари українських сил по тилах Росії. Раніше українські військові повідомляли, що у серпні було завдано удар по заставі та патрульних катерах ФСБ в окупованому Криму, імовірно, українськими крилатими ракетами "Фламінго" та "Нептун".

До теми Уражено нафтовий термінал і енергооб'єкти: Росію атакували понад 160 дронів

Як українські сили поступового готувалися до ефективних ударів по Росії?

"Це експлуатація успіху українськими силами. Україна знайшла слабке місце у протиповітряній обороні Росії", – підкреслив він.

Впродовж останніх трьох років, за словами полковника у відставці, були завдані удари по об'єктах ППО, щоб послабити російську систему раннього попередження та вплинути на здатність росіян збивати конкретно ці ракети. А тепер Україна завдає ударів по інфраструктурі Росії.

Зверніть увагу! За припущенням офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука українська ракета "Фламінго" могла завдати удару 6 вересня по російському підприємству "Завод імені Свердлова", яке є найбільшим виробником вибухових речовин у Росії.

"Україна атакувала 21 з 38 найбільших російських НПЗ. Так що українські санкції дають ефект", – впевнений Світ.

Також були завдані удари по військових об'єктах, зокрема в окупованому Криму, по промислових об'єктах, де виробляються дрони, та по складах з боєприпасами. У такий спосіб, на його думку, перехоплення та глибокі удари, спрямовані на підрив здатності росіян фінансувати війну, дають ефект.

Наведу аналогію з "Вежею Дженга" – популярною грою, в якій ви видаляєте частини вежі, поки вона не звалиться. Очевидно, що жодна частина само по собі не важливіше іншої. Але запровадження санкцій проти Росії з боку США може стати тою самою ланкою, яка буде вирвана з вежі і призведе до падіння режиму,

– припустив Джон Світ.

Він додав, що український варіант санкції завдає прямий вплив не тільки на військовий потенціал Росії, але й на російське цивільне населення.

Як Україна продовжує завдавати ударів вглибині Росії?