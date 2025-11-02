Україна знайшла слабке місце, – полковник США про імовірний удар "Фламінго" по Росії
- Україна завдала ударів по 21 з 38 найбільших російських НПЗ та військових об'єктах, зокрема в окупованому Криму.
- Відставний полковник Джон Світ зазначив, що Україна знайшла слабке місце в російській обороні.
Українські сили нещодавно завдали численних ударів цілях у 15 регіонах Росії. Були використані далекобійні ракети Storm Shadow, ракети українського виробництва, безпілотники великої дальності та іншу зброю. Раніше Володимир Зеленський наголошував, що Україна застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях вже 9 разів.
Полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ розповів в ефірі 24 Каналу про ефективні удари українських сил по тилах Росії. Раніше українські військові повідомляли, що у серпні було завдано удар по заставі та патрульних катерах ФСБ в окупованому Криму, імовірно, українськими крилатими ракетами "Фламінго" та "Нептун".
До теми Уражено нафтовий термінал і енергооб'єкти: Росію атакували понад 160 дронів
Як українські сили поступового готувалися до ефективних ударів по Росії?
"Це експлуатація успіху українськими силами. Україна знайшла слабке місце у протиповітряній обороні Росії", – підкреслив він.
Впродовж останніх трьох років, за словами полковника у відставці, були завдані удари по об'єктах ППО, щоб послабити російську систему раннього попередження та вплинути на здатність росіян збивати конкретно ці ракети. А тепер Україна завдає ударів по інфраструктурі Росії.
Зверніть увагу! За припущенням офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука українська ракета "Фламінго" могла завдати удару 6 вересня по російському підприємству "Завод імені Свердлова", яке є найбільшим виробником вибухових речовин у Росії.
"Україна атакувала 21 з 38 найбільших російських НПЗ. Так що українські санкції дають ефект", – впевнений Світ.
Також були завдані удари по військових об'єктах, зокрема в окупованому Криму, по промислових об'єктах, де виробляються дрони, та по складах з боєприпасами. У такий спосіб, на його думку, перехоплення та глибокі удари, спрямовані на підрив здатності росіян фінансувати війну, дають ефект.
Наведу аналогію з "Вежею Дженга" – популярною грою, в якій ви видаляєте частини вежі, поки вона не звалиться. Очевидно, що жодна частина само по собі не важливіше іншої. Але запровадження санкцій проти Росії з боку США може стати тою самою ланкою, яка буде вирвана з вежі і призведе до падіння режиму,
– припустив Джон Світ.
Він додав, що український варіант санкції завдає прямий вплив не тільки на військовий потенціал Росії, але й на російське цивільне населення.
Як Україна продовжує завдавати ударів вглибині Росії?
Під ударами українських сил 21 жовтня опинилась Брянщина, де ракети Storm Shadow атакували Брянський хімічний завод. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено, зокрема, ракетами Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони.
Після удару України по дамбі у Бєлгородській області Росії сталося розлиття річки. Завдяки цьому були залиті водою позиції росіян, також були порушені логістичні маршрути ворога і блоковані його наступальні дії.
Також в ніч на 2 листопада українськими дронами було уражено п'ять підстанцій у районі міста Грязі у Липецькій області Росії. Загальна потужність цих енергетичних об'єктів складає 5066 мегавольт-ампер.