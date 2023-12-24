Обещал устроить "Прагу-2": в Словакии задержали мужчину, который угрожал массовым расстрелом

На севере Словакии правоохранители арестовали мужчину, который обещал устроить массовую стрельбу наподобие случившейся в Карловом университете в Праге 21 декабря 2023 года. Тогда студент философского факультета убил 13 человек.

Вечером того же дня, когда вся Чехия еще приходила в себя от жестокого убийства десятков человек, житель словацкого города Жилина позвонил в службу экстренной помощи и рассказал о своих планах устроить подобную бойню.

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Как накажут нарушителя

Полиция в срочном порядке отреагировала на этот инцидент. Вскоре силовики уже выламывали дверь в квартиру злоумышленника. Задержанным оказался 64-летний мужчина. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы за распространение всеобщей тревоги.

Известно, что после трагедии в Карловом университете чешская полиция также осуществила ряд арестов. В частности, она арестовала мужчину, который угрожал убить семью стрелка Давида Козака.

Массовая стрельба в центре Праги: что известно