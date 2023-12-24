Обіцяв влаштувати "Прагу-2": у Словаччині затримали чоловіка, який погрожував масовим розстрілом
Джерело:BBC
На півночі Словаччини правоохоронці заарештували чоловіка, який обіцяв вчинити масову стрілянину на кшталт тієї, що трапилася у Карловому університеті у Празі 21 грудня 2023 року. Тоді студент філософського факультету вбив 13 людей.
У вечері того ж дня, коли вся Чехія ще оговтувалася від жорстокого вбивства десятків людей, житель словацького міста Жиліна подзвонив до служби екстреної допомоги та розповів про свої плани влаштувати подібну бійню.
Дивіться також Чехія платитиме українцям, які повертатимуться додому: як можна буде отримати допомогу
Як покарають порушника
Поліція терміново відреагувала на цей інцидент. Незабаром силовики вже виламували двері до квартири зловмисника. Затриманим виявився 64-річний чоловік. Йому загрожує покарання до двох років позбавлення волі за поширення загальної тривоги.
Відомо, що після трагедії у Карловому університеті чеська поліція також здійснила низку арештів. Зокрема, вона заарештувала чоловіка, який погрожував вбити родину стрілка Давида Козака.
Масова стрілянина у центрі Праги: що відомо
- 21 грудня вдень у центрі Праги 24-річний студент філософського факультету Карлового університету Давид Козак скоїв масовий розстріл у будівлі факультету мистецтв.
- Чоловік застрелив 13 людей, ще 25 отримали поранення, 10 із них перебувають у важкому стані. Сам стрілець після скоєння злочину наклав на себе руки.
- МЗС України намагалося встановити, чи є серед жертв українці. Згодом стало відомо, що серед іноземців, які постраждали в результаті нападу, – один громадянин Нідерландів і двоє громадян Об'єднаних Арабських Еміратів.
- Давида Козака підозрюють у вбивстві власного батька. Також правоохоронці встановили, що студент вбив чоловіка та його двомісячну доньку. Їхні тіла були знайдені в лісі на околиці Праги 15 грудня.