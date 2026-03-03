Арест счетов и запрет вождения: Вениславский о возможных мерах в отношении "уклонистов"

В Украине обсуждают усиление ответственности для граждан, которые уклоняются от выполнения своего конституционного долга защищать Отечество. Однако пока негативных последствий для "уклонистов" нет.

Об этом в интервью YouTube-каналу Times of Ukraine сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Смотрите также Отныне оформить отсрочку для многодетных родителей проще: в Резерв+ заработало обновление

Какие меры для "уклонистов" возможны?

Речь идет о военнообязанных гражданах, которые не обновляют военно-учетные документы или не появляются по вызову в территориальные центры комплектования. Такие действия, по словам нардепа, должны рассматриваться как нарушение конституционной обязанности защищать Отечество.

Вениславский добавил, что "уклонистов" от воинского учета можно приравнять к должникам алиментов, ведь речь идет о системном невыполнении своих законных обязанностей. А также отметил, что в условиях войны недопустимо, чтобы "уклонисты" получали более мягкие ограничения чем нарушители гражданского долга.

Член парламентского комитета объяснил, что ограничения будут рассматривать в Верховной Раде во время обновления законодательства о защите Отечества. По его словам, планируется рассмотреть возможность ареста счетов и запрет управления транспортным средством для нарушителей правил воинского учета.

Это вопрос, который будет обсуждаться, а по результатам обсуждения посмотрим, как принять решение,

– добавил нардеп.

Какую новую функцию добавили в Резерв+?