Об этом в интервью YouTube-каналу Times of Ukraine сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Какие меры для "уклонистов" возможны?
Речь идет о военнообязанных гражданах, которые не обновляют военно-учетные документы или не появляются по вызову в территориальные центры комплектования. Такие действия, по словам нардепа, должны рассматриваться как нарушение конституционной обязанности защищать Отечество.
Вениславский добавил, что "уклонистов" от воинского учета можно приравнять к должникам алиментов, ведь речь идет о системном невыполнении своих законных обязанностей. А также отметил, что в условиях войны недопустимо, чтобы "уклонисты" получали более мягкие ограничения чем нарушители гражданского долга.
Член парламентского комитета объяснил, что ограничения будут рассматривать в Верховной Раде во время обновления законодательства о защите Отечества. По его словам, планируется рассмотреть возможность ареста счетов и запрет управления транспортным средством для нарушителей правил воинского учета.
Это вопрос, который будет обсуждаться, а по результатам обсуждения посмотрим, как принять решение,
– добавил нардеп.
Какую новую функцию добавили в Резерв+?
Со 2 марта в приложении Резерв+ заработала новая функция – оформление отсрочки для многодетных родителей.
Нововведением смогут воспользоваться все многодетные родители, независимо от того, в каком браке или вне его рождены дети.
Процесс полностью автоматизирован, то есть справки, бумажные заявления или личные визиты в территориальные центры комплектования или ЦНАП не нужны.