Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Times of Ukraine повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Які заходи для "ухилянтів" можливі?

Мовиться про військовозобов'язаних громадян, які не оновлюють військово-облікові документи або ж не з'являються за викликом до територіальних центрів комплектування. Такі дії, за словами нардепа, мають розглядатись як порушення конституційного обов'язку захищати Вітчизну.

Веніславський додав, що "ухилянтів" від військового обліку можна прирівняти до боржників аліментів, адже йдеться про системне невиконання своїх законних обов'язків. А також наголосив, що в умовах війни недопустимо, щоб "ухилянти" отримували м'якші обмеження ніж порушники цивільного обов'язку.

Член парламентського комітету пояснив, що обмеження розглядатимуть у Верховній Раді під час оновлення законодавства про захист Вітчизни. За його словами, планується розглянути можливість арешту рахунків та заборону керування транспортним засобом для порушників правил військового обліку.

Це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення подивимося, як ухвалити рішення,

– додав нардеп.

