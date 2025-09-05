В мире продолжается обсуждение сценариев завершения российско-украинской войны. Несмотря на важность темы, пока нет оснований утверждать, что Россия готова к этому.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что еще нет конкретного сценария завершения войны. Это можно объяснить тем, что не только отсутствует консенсус между западными союзниками Украины, но и на территории России не готовы говорить о мире.

К теме "Немецкий сценарий" окончания войны: что это такое, подходит ли Украине и как отреагирует Путин

"Несмотря на все заявления о желании способствовать переговорному процессу, Россия не стремится заканчивать войну. Данные, которые мы видим по передислокации российских сил в Донецкую область указывают лишь на стремление Кремля оккупировать украинские земли", – отметил он.

Какой сценарий завершения войны выгоден Украине?

Максим Джигун подчеркнул, что Владимир Зеленский недавно заговорил о корейском сценарии завершения войны в Украине. Говорится о противостоянии Северной и Южной Кореи, когда была создана линия разграничения на полуострове, а сторонам предоставлены гарантии безопасности без мирного соглашения.

Где с одной стороны будет жизнь, демократия, европейское будущее, а с другой оккупированные территории абсолютно авторитарным государством, которое не стремится для людей ничего хорошего. Я убежден, что это очень нежелательный сценарий, но в нынешних условиях говорить о полной деоккупации или разрушении кремлевского режима не приходится,

– сказал политолог.

Он считает, что лучшим сценарием для Украины было бы получить прочные гарантии безопасности. Кроме того, важно, чтобы общество имело понимание, что оккупированные территории являются лишь временно такими и Украина обязательно туда вернется.

Что такое финский сценарий завершения войны

Это вариант завершения войны, который предусматривает территориальные уступки и политические ограничения, как пример отказ от вступления в НАТО, во избежание целостной оккупации и прекращения боевых действий.

По мнению Джигуна, основным инструментом для возвращения украинских территорий, вероятно, станет дипломатия, однако также должна быть готовность отбивать свои земли вооруженными силами.

Какие есть варианты завершения войны в Украине?