У світі триває обговорення сценаріїв завершення російсько-української війни. Попри важливість теми, поки немає підстав стверджувати, що Росія готова до цього.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зазначивши, що ще немає конкретного сценарію завершення війни. Це можна пояснити тим, що не лише відсутній консенсус між західними союзниками України, але й на території Росії не готові говорити про мир.

"Попри всі заяви про бажання сприяти переговорному процесу, Росія не прагне закінчувати війну. Дані, які ми бачимо щодо передислокації російських сил до Донецької області вказують лише на прагнення Кремля окупувати українські землі", – зауважив він.

Який сценарій завершення війни вигідний Україні?

Максим Джигун підкреслив, що Володимир Зеленський нещодавно заговорив про корейський сценарій завершення війни в Україні. Мовиться про протистояння Північної та Південної Кореї, коли було створено лінію розмежування на півострові, а сторонам надані гарантії безпеки без мирної угоди.

Де з одного боку буде життя, демократія, європейське майбутнє, а з іншого окуповані території абсолютно авторитарною державою, яка не прагне для людей нічого хорошого. Я переконаний, що це дуже небажаний сценарій, але в нинішніх умовах говорити про повну деокупацію чи руйнування кремлівського режиму не доводиться,

– сказав політолог.

Він вважає, що найкращим сценарієм для України було б отримати міцні гарантії безпеки. Крім того, важливо, щоб суспільство мало розуміння, що окуповані території є лише тимчасово такими й Україна обов'язково туди повернеться.

Що таке фінський сценарій завершення війни

Це варіант завершення війни, який передбачає територіальні поступки та політичні обмеження, як приклад відмова від вступу в НАТО, задля уникнення цілісної окупації та припинення бойових дій.

На думку Джигуна, основним інструментом для повернення українських територій, ймовірно, стане дипломатія, проте також має бути готовність відбивати свої землі збройними силами.

Які є варіанти завершення війни в Україні?