В Польше начались поисковые работы. Сейчас украинцы ищут захоронения бойцов УПА в Подкарпатском воеводстве, но это только первая локация из четырех.

Где именно в Польше ищут тела бойцов УПА?

Экспедиция отправилась в село Юречкова в Польше. Поехали, в частности, исследователи мемориально-поискового центра "Доля" из Львова.

Работы продлятся до 4 октября. Только так можно будет подтвердить, что это захоронение бойцов УПА. Если же найдут останки – начнется эксгумация, которая займет месяц.

Предположительно, в могиле может быть 18 тел.

Поскольку сегодня в Карпатах дождь, не могут проводиться очень активные поисковые работы, но, тем не менее, исследователи уже снимают первый слой почвы, также провели мотобур, чтобы облегчить эти работы. Маркером для поиска стал крест, который установлен, по предположению свидетелей, на братской могиле. Достаточно далеко от этого места 4 марта 1947 года был бой УПА с польской армией. Тогда воины УПА защищали, по данным историков, местное украинское население от принудительного выселения из их родных домов и с родной земли,

В 1945 году украинцы из этого села избежали принудительного выселения в советскую Украину. Но уже через два года, в конце апреля 1947-го, их депортировали на западные и северные территории Польши.

Собственно, поиски продолжаются посреди леса. 4 марта 1947 года бойцы УПА погибли там в бою с польской Армией Людовой.

Справка. Село Юречкова (Jureczkowa) в 2 километрах от границы с Украиной – это бойковское село в Подкарпатском воеводстве Республики Польша. Оно было населено преимущественно украинцами, но входило в состав разных государств. В 1947 году советская власть выселила селян из их домов в рамках операции "Висла".

Показываем село Юречкова (Юркова) на карте Польши

Интересно, что Юречкова – первое место, где украинская сторона проводит такие поиски.

Польская сторона подала 13 мест для поисково-эксгумационных работ на территории Украины. А Киев – только 4.

"Поскольку в Украине война и есть проблемы как с самими исследователями, археологами, есть проблемы и финансовые, то украинская сторона не могла позволить себе во время войны большое количество мест, где бы она хотела провести поисково-эксгумационные работы на территории Польши", – объяснила корреспондентка "Радио Свобода".

Что такое операция "Висла"?