28 ноября ИНП сообщил решение о прекращении расследования дела о принудительном переселении украинцев во время операции "Висла".

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Что известно о решении

Выводы следствия свидетельствуют, что эвакуация лиц украинской, лемковской и польской национальностей была превентивно-защитной, а не репрессивной. Оно было совершено в результате массовых убийств, совершенных против местного населения подразделениями ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА),

– отметил прокурор Жешува Артур Грабовский.

Согласно выводам расследования целью переселения было не преследование какой-нибудь национальной группы, а тем более ее уничтожение. Прокуратура отмечает, что эвакуация была проведена гуманно, переселенцы забрали с собой большую часть движимого имущества и животных.

Как заявили в ИНП, в ходе расследования не были найдены основания для вывода о том, что переселение является преступлением против человечности или коммунистическим преступлением, о чем говорилось в уголовных сообщениях президента Ассоциации украинцев в Польше, председателя президиума Союза лемков и одного из украинских переселенцев, за результатами которого было начато производство.

Десятки известных поляков в открытом письме польским властям выступили против закрытия прокурором отдела Института национальной памяти (ИНП) в Жешуве дела по операции "Висла". Они заявили, что этот шаг представителя польского государственного учреждения является "утверждением в демократической Польше коммунистической пропаганды и антиукраинских нарративов".

В письме отмечается, что следственный отдел Института национальной памяти признает и широко цитирует избирательно отобранные документы, выданные коммунистическими властями Польской народной республики, как единственный достоверный исторический источник, полностью отрицая достижения польских историков.

По их мнению, прокурор Института национальной памяти вопреки очевидным историческим фактам не нашел оснований утвердить, что переселение в рамках операции "Висла" было "преступлением против человечности и коммунистическим преступлением".

Также отмечено, что своим решением прокурор ИНП проигнорировал резолюцию Сената Польши в 1990 году, в которой осуждена операция "Висла", декларации президентов Польши и Украины по этому поводу, а также заявление польского омбудсмена.

Акция "Висла" (28 апреля - 29 июля 1947 года) - военно-политическая операция польской коммунистической власти, которая заключалась в депортации всего украинского населения из юго-восточных регионов Польши (Лемковщина, Холмщина, Надсяння и Подляшье) в ее северо-западные земли. Более 140 тысяч украинцев принудительно выселили из их этнических земель.

Реакция украинской стороны на решение прокурора ИНП