У Польщі розпочалися пошукові роботи. Зараз українці шукають поховання бійців УПА в Підкарпатському воєводстві, але це тільки перша локація з чотирьох.

Контекст Україна отримала всі згоди, – посол у Польщі про ексгумаційні роботи неподалік Перемишля

Де саме в Польщі шукають тіла бійців УПА?

Експедиція вирушила у село Юречкова в Польщі. Поїхали, зокрема, дослідники меморіально-пошукового центру "Доля" зі Львова.

Роботи триватимуть до 4 жовтня. Тільки так можна буде підтвердити, що це поховання бійців УПА. Якщо ж знайдуть останки – почнеться ексгумація, яка забере місяць.

Імовірно, в могилі може бути 18 тіл.

Оскільки сьогодні у Карпатах дощ, не можуть проводитися дуже активні пошукові роботи, але, тим не менш, дослідники вже знімають перший шар ґрунту, також провели мотобур, щоб полегшити ці роботи. Маркером для пошуку став хрест, який встановлений, за припущенням свідків, на братській могилі. Досить далеко від цього місця 4 березня 1947 року тривав бій УПА із польською армією. Тоді упівці захищали, за даними істориків, місцеве українське населення від примусового виселення з їхніх рідних домівок і з рідної землі,

У 1945 році українці з цього села уникли примусового виселення у радянську Україну. Та вже за два роки, наприкінці квітня 1947-го, їх депортували на західні та північні терени Польщі.

Власне, пошуки тривають посеред лісу. 4 березня 1947 року бійці УПА загинули там у бою з польською Армією Людовою.

Довідка. Село Юречкова (Jureczkowa) за 2 кілометри від кордону з Україною – це бойківське село в Підкарпатському воєводстві Республіки Польща. Воно було населене переважно українцями, але входило до складу різних держав. У 1947 році радянська влада виселила селян з їхніх домівок в рамках операції "Вісла".

Цікаво, що Юречкова – перше місце, де українська сторона проводить такі пошуки.

Польська сторона подала 13 місць для пошуково-ексгумаційних робіт на території України. А Київ – тільки 4.

"Оскільки в Україні війна і є проблеми як із самими дослідниками, археологами, є проблеми і фінансові, тому українська сторона не могла дозволити собі у час війни велику кількість місць, де б вона хотіла провести пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі", – пояснила кореспондентка "Радіо Свобода".

