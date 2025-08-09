У вересні очікують приїзд груп українських експертів. Це 24 Каналу зауважив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар.

Читайте також Пам'ять про жертв: українсько-польська експедиція розпочала ексгумаційні роботи у Львові

"Сьогодні ми отримали усі згоди на проведення пошукових ексгумаційних робіт в населеному пункті Юречкова. Це приблизно 40 кілометрів від Перемишля. У вересні ми очікуємо приїзд відповідних груп наших експертів для того, щоб провести на місці пошук або пізнішу ексгумацію залишків похованих українців, які там є", – сказав він.

Комунікація щодо проведення робіт

Василь Боднар зазначив, що усе залежить від погодних умов, від того, коли українська група зможе приїхати. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України буде детально інформувати суспільство про кожен крок та роботу цих груп.

Ми домовилися у такий спосіб, що у нас є відповідна робоча група, яка має компетенції проводити комунікаційну та практичну роботу. Тому ми не виходимо за межі своєї компетенції,

– підкреслив він.

Комунікацію проводить заступник міністра культури Андрій Наджос. Тому найближчим часом українці отримають від нього детальну інформацію про час, виїзд і проведення роботи.