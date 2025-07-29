Сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №2038.

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Что предусмотрено новым законом?

Зеленский подписал закон, который признает депортированными украинцев, принудительно переселенных с территории Польской Народной Республики в 1944 – 1951 годах.

Отныне этим гражданам ежегодно будут выплачивать одноразовую денежную помощь. Кроме того, им предоставят льготы, предусмотренные законом о статусе ветеранов войны, а их семьям – льготы, предусмотренные для членов семей участников войны.

Льготы будут предоставлять независимо от даты рождения, ведь из-за потери документов многие переселенцы не могут доказать факт депортации. Порядок предоставления статуса депортированного будет определять Кабинет Министров Украины в сотрудничестве с Польшей.

Как на подписание закона отреагировали в МИД Украины?

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, заявил, что принятие закона является "правильным и достойным шагом, который возвращает историческую справедливость в отношении этого ужасного преступления".

Украинское государство и в дальнейшем будет системно работать над тем, чтобы каждое преступление тоталитарного советского режима было должным образом оценено и осуждено. Это также касается правопреемницы СССР – Российской Федерации, которая и сегодня ежедневно убивает и похищает наших граждан,

– подчеркнул Сибига.

Он отметил, что в законе четко определена терминология, обстоятельства событий и правовые последствия этого преступления.

"Здесь речь идет прежде всего о людях. К сожалению, много свидетелей тех трагических событий уже ушли в мир иной. Однако с целью защиты прав тех, кто еще живет с нами, и их потомков", – добавил глава МИД.

Он также выразил искренние соболезнования всем тем, кто был принудительно переселен и их близким и родным.

Напомним, ранее в МИД отреагировали на депортацию Россией украинских граждан к границе с Грузией. Украина предлагает транспортировать этих людей непосредственно к украинской границе.