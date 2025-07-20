Общее количество демонстраций под лозунгом "Остановить иммиграцию!" состоялись в 80 польских городах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также В Польше исказили содержание выступления дипломата о Волыни: посольство опровергло фейк

Как прошли демонстрации в Польше?

В рамках соответствующих мероприятий по всей Польше участники скандировали "Остановите иммиграцию!" и "Остановите вторжение иммигрантов", а также держали плакаты с надписями "Это Польша" и "Польша для поляков".

По данным СМИ, в толпе заметили антимусульманские, а иногда и антисемитские символы. В то же время в нескольких крупных польских городах состоялись контрдемонстрации под лозунгом "Стоп фашизм!".

Один из лидеров партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак во время выступления в Белостоке заявил, что ситуация с безопасностью в Польше будет ухудшаться и в дальнейшем, если не принять жесткие меры по нелегальной миграции.

Он призвал к усилению контроля на границах с Литвой, Украиной, Беларусью и Словакией и предложил разрешить военным открывать огонь по тем, кто пытается нелегально пересечь границу.

В Жешуве у здания воеводского управления собрались более 200 человек на акцию протеста, среди которых были и семьи с детьми. Часть участников была одета в черную одежду, многие держали национальные флаги.

Правоохранители сообщили, что около 3 тысяч человек приняли участие в демонстрации против мигрантов в Катовице. Большинство демонстрантов были мужчинами, в частности болельщиками различных футбольных клубов.

Кое-где люди ходили с надписями "Мы не хотим Лондона, Берлина или Парижа в Жешуве", имея в виду миграцию. В Бельско-Бялой протестующие собирали подписи за закрытие Центра интеграции иностранцев.

К слову, недавно в Польше задержали преступную группу, которая похищала мигрантов, а затем требовала за них выкуп в Польше и Латвии. Членами группы были украинцы, которые находились на территории Польши легально.