Генерал-лейтенант США озвучил, что Украина должна учесть для улучшения Воздушных сил

Украина планирует создать новые большие военно-воздушные силы, в состав которых войдут французские истребители Rafale, шведские Gripen. План Украины по модернизации военно-воздушных сил является необходимым условием для ее будущего выживания, потому что именно так она приобретает сдерживающий потенциал.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, подчеркнув, что Украине нужны сильные, современные, ориентированные на Запад ВВС, чтобы Россия больше никогда не подумала, что может нападать на нее безнаказанно.

Смотрите также Украина может получить МиГ-29 от Польши: Навроцкий хочет обмен с Киевом

Сможет ли Украина интегрировать в свои ВС новую авиацию?

Украинцы, как отметил Дептула, борются не за то, чтобы стать милитаризованным государством, а чтобы их дети могли жить в безопасной демократической стране, а не в российской колонии или марионеточном государстве. История показывает, что в Украине есть глубокие демократические традиции: от народных вече Киевской Руси до Казацкой рады и городов, которые руководствовались согласно Магдебургскому праву. Украинцы всегда ценили самоуправление, ответственность и свободу.

Способная авиация достаточного размера, по словам Дептулы, поможет гарантировать, что эти ценности смогут сохраниться перед лицом агрессивной России. Он подчеркнул, что использование Украиной истребителей F-16, которые она получила от партнеров, является невероятным. Некоторые пилоты благодаря этой авиации уже сбили немалое количество российских беспилотников, которые атакуют украинские населенные пункты.

"Личный состав ВВС Украины очень умело осваивает новые тактики, приемы и процедуры при управлении различными типами самолетов. Поэтому я уверен, что они смогут интегрировать Rafale и Gripen в свою истребительную авиацию в течение того периода, который понадобится для модернизации их ВВС", – озвучил Дептула.

Особенности Rafale и Gripen

Генерал-лейтенант ВС США в отставке рассказал, что каждый из этих самолетов (Rafale и Gripen) имеет разные возможности, но все они относятся к так называемым истребителям 4-го поколения. Однако у них нет встроенной невидимости для радаров, которая является одним из преимуществ, сохраненных у F-35.

Лично я хотел бы, чтобы Украина получила F-35, но она имеет предложения от Франции и Швеции по истребителям Rafale, Gripen. Мне хотелось бы, чтобы они получили больше F-16,

– отметил Дептула.

Gripen является многоцелевым истребителем. Эти самолеты могут выполнять задачи по обеспечению превосходства в воздухе, проводить наземные атаки. Дептула заметил, что Gripen был специально разработан для эксплуатации на неподготовленных взлетно-посадочных полосах, например, на импровизированных или автомагистралях.

Rafale – очень маневренный боевой самолет. Каждый из них имеет уникальные характеристики, которые Украина, по убеждению генерала-лейтенанта в отставке, могла бы с успехом использовать в своих военно-воздушных силах.

"Считаю, что логика наличия нескольких типов самолетов понятна. Хотя было бы удобно иметь единый флот вокруг определенного основного типа, 2 или 3 различных типа совсем не представляют чрезмерной проблемы для ВВС Украины. Даже с учетом нынешних самолетов бывшего Советского Союза, которые они имеют в своем распоряжении, им удается успешно эксплуатировать множество различных моделей", – отметил Дептула.

По его словам, не стоит сосредотачиваться на стоимости единицы конкретного самолета, забывая о возможностях или результатах, которых может достичь один или несколько таких единиц. Он пояснил, что технологии невидимости обеспечивают определенное преимущество, которое существенно усиливает эффективность малозаметного самолета.

Таким образом, небольшое количество F-35 способно выполнить задачи, для которых понадобилась бы целая эскадрилья самолетов без характеристик невидимости. Опять же, это детали, которые Украина должна учитывать,

– озвучил Дептула.

Подытоживая, генерал-лейтенант ВС США в отставке отметил, что, принимая во внимание предложения от Франции и Швеции, правильнее будет сначала заняться планами по включению в состав вооруженных сил Украины самолетов 4-го поколения, но при этом оставить открытой возможность приобретения в будущем F-35.

Как оценивают западную авиацию другие эксперты?