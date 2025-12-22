Генерал-лейтенант США озвучив, що Україна має врахувати для покращення Повітряних сил

Україна планує створити нові великі військово-повітряні сили, до складу яких увійдуть французькі винищувачі Rafale, шведські Gripen. План України щодо модернізації військово-повітряних сил є необхідною умовою для її майбутнього виживання, бо саме так вона набуває стримувального потенціалу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула, підкресливши, що Україні потрібні сильні, сучасні, орієнтовані на Захід ВПС, щоб Росія більше ніколи не подумала, що може нападати на неї безкарно.

Дивіться також Україна може отримати МіГ-29 від Польщі: Навроцький хоче обмін із Києвом

Чи зможе Україна інтегрувати до своїх ПС нову авіацію?

Українці, як зазначив Дептула, борються не за те, щоб стати мілітаризованою державою, а щоб їхні діти могли жити у безпечній демократичній країні, а не у російській колонії чи маріонетковій державі. Історія показує, що в Україні є глибокі демократичні традиції: від народних віче Київської Русі до Козацької ради та міст, які керувалися згідно з Магдебурзьким правом. Українці завжди цінували самоврядування, відповідальність та свободу.

Спроможна авіація достатнього розміру, зі слів Дептули, допоможе гарантувати, що ці цінності зможуть зберегтися перед обличчям агресивної Росії. Він підкреслив, що використання Україною винищувачів F-16, які вона отримала від партнерів, є неймовірним. Деякі пілоти завдяки цій авіації вже збили чималу кількість російських безпілотників, які атакують українські населені пункти.

"Особовий склад ВПС України дуже вміло освоює нові тактики, прийоми та процедури при керуванні різними типами літаків. Тому я впевнений, що вони зможуть інтегрувати Rafale і Gripen до своєї винищувальної авіації протягом того періоду, який знадобиться для модернізації їх ВПС", – озвучив Дептула.

Особливості Rafale і Gripen

Генерал-лейтенант ПС США у відставці розповів, що кожен з цих літаків (Rafale і Gripen) має різні можливості, але всі вони відносяться до так званих винищувачів 4-го покоління. Однак у них немає вбудованої невидимості для радарів, яка є однією з переваг, збережених у F-35.

Особисто я хотів би, щоб Україна отримала F-35, але вона має пропозиції від Франції та Швеції щодо винищувачів Rafale, Gripen. Мені хотілося б, щоб вони отримали більше F-16,

– зазначив Дептула.

Gripen є багатоцільовим винищувачем. Ці літаки можуть виконувати завдання з забезпечення переваги в повітрі, проводити наземні атаки. Дептула зауважив, що Gripen був спеціально розроблений для експлуатації на непідготовлених злітно-посадкових смугах, наприклад, на імпровізованих чи автомагістралях.

Rafale – дуже маневровий бойовий літак. Кожен з них має унікальні характеристики, які Україна, за переконанням генерала-лейтенанта у відставці, могла б з успіхом використовувати у своїх військово-повітряних силах.

"Вважаю, що логіка наявності кількох типів літаків зрозуміла. Хоча було б зручно мати єдиний флот навколо певного основного типу, 2 чи 3 різні типи зовсім не становлять надмірної проблеми для ВПС України. Навіть із врахуванням нинішніх літаків колишнього Радянського Союзу, які вони мають у своєму розпорядженні, їм вдається успішно експлуатувати безліч різних моделей", – наголосив Дептула.

З його слів, не варто зосереджуватися на вартості одиниці конкретного літака, забуваючи про можливості або результати, яких може досягти один або кілька таких одиниць. Він пояснив, що технології невидимості забезпечують певну перевагу, яка суттєво посилює ефективність малопомітного літака.

Таким чином, невелика кількість F-35 здатна виконати завдання, для яких знадобилася б ціла ескадрилья літаків без характеристик невидимості. Знову ж таки, це деталі, які Україна має враховувати,

– озвучив Дептула.

Підсумовуючи, генерал-лейтенант ПС США у відставці зазначив, що, беручи до уваги пропозиції від Франції та Швеції, правильніше буде спочатку зайнятися планами щодо включення до складу збройних сил України літаків 4-го покоління, але при цьому залишити відкритою можливість придбання у майбутньому F-35.

Як оцінюють західну авіацію інші експерти?