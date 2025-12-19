Свою позицію щодо цього він озвучив під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, передає 24 Канал. Останній водночас пояснив ключові складнощі з цього приводу.
Що сказав Навроцький про МіГ-29?
Кароль Навроцький наголосив, що насамперед він, як лідер країни, зобов'язаний дбати про інтереси своїх солдатів. На його думку, зустріч з Володимиром Зеленським показує, що Варшава шукає стратегічного партнерства.
Цей обмін МіГ на антидронові системи не суперечить нашій політиці. І після формальних питань, я думаю, це питання буде вирішено,
– заявив він.
Зеленський пояснив перевагу цього
Український президент своєю чергою подякував Польщі за таку пропозицію, і зазначив, що для України надзвичайно важливо отримати вищезгадані літаки через нестачу пілотів для західної авіації, зокрема для F-16.
"Навчання і тренування пілота – це роки... Різниця між F-16 і МіГами для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота, бо на МіГах навчатись не потрібно, адже наші люди навчені", – наголосив Володимир Зеленський.
Про що ще заявив Навроцький?
Також Кароль Навроцький заявив, що польський Інститут національної пам’яті розпочав плідну співпрацю з українським історичним інститутом і першим кроком має стати поховання усіх жертв Волинської трагедії.
Водночас Володимир Зеленський підтвердив, що ця тема неодноразово порушувалася в межах поточного візиту. За його словами, українська сторона готова йти назустріч і пришвидшити цей процес.