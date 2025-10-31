Почему наша ПВО сбивает меньше "Шахедов": экс-офицер Воздушных сил назвал причину
- Враг увеличивает численность ударных средств, включая баллистические ракеты, и постоянно улучшает свои возможности.
- Противник использует разведданные, чтобы обойти основные места базирования украинской ПВО во время своих атак.
Анализируя данные Воздушных сил, можно сделать вывод, что хотя процент сбитых воздушных целей остается высоким, однако сбивается уже меньшее количество дронов, чем раньше. Это в частности объясняется тем, что со стороны врага увеличилась численность ударных средств, которые он начал запускать по Украине, в том числе баллистики.
Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что в течение месяца Россия запустила почти 70 баллистических ракет, а это средний показатель того, что она производит ежемесячно.
Враг пытается обходить нашу ПВО
Бывший офицер Воздушных сил объяснил, что противник активно занимается модернизацией и улучшением своих возможностей. Украина же, по его словам, существенно ограничена возможностями предоставленных ей систем ПВО.
"Да, мы разрабатываем свои решения, ищем их относительно дронов-перехватчиков. Это один из элементов, но все же тактика использования и перехвата остается в пределах того, что было ранее изобретено. Надо смотреть в направлении увеличения возможностей и создания больше зенитных ракет и систем, которые работали бы на большую дистанцию", – озвучил Храпчинский.
Он отметил, что нужны системы, которые позволили бы построить широкую радиолокационную детекцию, чтобы иметь четкую координату любой вражеской цели, которая находится в воздухе. Ведь по сути система ПВО, как объяснил Храпчинский, работает по такому принципу: обнаружить цель, выбрать средство для противодействия, уничтожить ее.
То, что мы видим по картам пролета, свидетельствует о том, что враг активно использует разведывательные данные, которые позволяют ему существенно обходить основные зоны расположения украинских систем ПВО,
– отметил Храпчинский.
Это существенно, по его словам, влияет на способность перехвата, потому что некоторые системы имеют "слепые" зоны. Враг активно выискивает эти дыры и использует их для своего воздушного нападения.
Недавние атаки России: как отработала ПВО?
В ночь на 31 октября вражеская армия осуществила очередной обстрел украинских городов, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М"; 145 дронов, почти 90 из них это "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Удалось противодействовать баллистике и 107 БПЛА. Зафиксировано попадание 36 дронов на 20 локациях.
30 октября Россия запустила по Украине более 700 средств поражения, среди них беспилотники и ракеты. Это повлекло существенную нагрузку на украинские системы ПВО. Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 52 ракеты, из которых 9 – баллистические; 653 БПЛА, из них почти 400 – "Шахеды". ПВО сбила 623 вражеские цели: 592 дронов, 7 "Калибров", один "Искандер-К"; 21 крылатую ракету типа Х-101; две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях.