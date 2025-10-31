Почему наша ПВО сбивает меньше "Шахедов": экс-офицер Воздушных сил назвал причину

Анализируя данные Воздушных сил, можно сделать вывод, что хотя процент сбитых воздушных целей остается высоким, однако сбивается уже меньшее количество дронов, чем раньше. Это в частности объясняется тем, что со стороны врага увеличилась численность ударных средств, которые он начал запускать по Украине, в том числе баллистики.

Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что в течение месяца Россия запустила почти 70 баллистических ракет, а это средний показатель того, что она производит ежемесячно.

Враг пытается обходить нашу ПВО

Бывший офицер Воздушных сил объяснил, что противник активно занимается модернизацией и улучшением своих возможностей. Украина же, по его словам, существенно ограничена возможностями предоставленных ей систем ПВО.

"Да, мы разрабатываем свои решения, ищем их относительно дронов-перехватчиков. Это один из элементов, но все же тактика использования и перехвата остается в пределах того, что было ранее изобретено. Надо смотреть в направлении увеличения возможностей и создания больше зенитных ракет и систем, которые работали бы на большую дистанцию", – озвучил Храпчинский.

Он отметил, что нужны системы, которые позволили бы построить широкую радиолокационную детекцию, чтобы иметь четкую координату любой вражеской цели, которая находится в воздухе. Ведь по сути система ПВО, как объяснил Храпчинский, работает по такому принципу: обнаружить цель, выбрать средство для противодействия, уничтожить ее.

То, что мы видим по картам пролета, свидетельствует о том, что враг активно использует разведывательные данные, которые позволяют ему существенно обходить основные зоны расположения украинских систем ПВО,

– отметил Храпчинский.

Это существенно, по его словам, влияет на способность перехвата, потому что некоторые системы имеют "слепые" зоны. Враг активно выискивает эти дыры и использует их для своего воздушного нападения.

Недавние атаки России: как отработала ПВО?