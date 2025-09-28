Украина под массированным российским ударом: все, что известно о последствиях атаки
Вечером 27 сентября Россия запустила по Украине ударные БПЛА, крылатые ракеты и баллистику. Массированному удару подверглись несколько городов.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем городе, призываем пройти в укрытие. Все, что известно о последствиях российского обстрела на данный момент, сообщает 24 Канал.
Какие последствия атаки 28 сентября?
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Киевскую область
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на атаку и отметил, что "Украина отражает то, после чего в Европе бы началась неконтролируемая паника".
Россияне также под атаками. И уровень этих атак будет только расти,
В Киеве прогремели взрывы из-за атаки ударных беспилотников врага.
Падение обломков зафиксировали по меньшей мере в 4 районах, в Соломенском частично разрушен дом.
Известно о по меньшей мере 3 пострадавших – их госпитализировали.
В Запорожье после атаки произошел пожар в одном из районов города. Повреждено учебное заведение.
Там по меньшей мере 4 раненых.
В КОВА сообщили о 4 районах области: