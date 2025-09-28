Вечером 27 сентября Россия запустила по Украине ударные БПЛА, крылатые ракеты и баллистику. Массированному удару подверглись несколько городов.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем городе, призываем пройти в укрытие. Все, что известно о последствиях российского обстрела на данный момент, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Продолжается массированная атака ударными БпЛА и крылатыми ракетами: где сейчас есть угроза

Какие последствия атаки 28 сентября?