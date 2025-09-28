Звечора 27 вересня Росія запустила по Україні ударні БпЛА, крилаті ракети та балістику. Масованого удару зазнали кілька міст.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому місті, закликаємо пройти в укриття. Все, що відомо про наслідки російського обстрілу на цей момент, повідомляє 24 Канал.

Які наслідки атаки 28 вересня?