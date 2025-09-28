Україна під масованим російським ударом: усе, що відомо про наслідки атаки
Звечора 27 вересня Росія запустила по Україні ударні БпЛА, крилаті ракети та балістику. Масованого удару зазнали кілька міст.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому місті, закликаємо пройти в укриття. Все, що відомо про наслідки російського обстрілу на цей момент, повідомляє 24 Канал.
Які наслідки атаки 28 вересня?
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на атаку та наголосив, що "Україна відбиває те, після чого в Європі б почалася неконтрольована паніка". Росіяни також під атаками. І рівень цих атак лише зростатиме, У Києві пролунали вибухи через атаку ударних безпілотників ворога. Падіння уламків зафіксували щонайменше у 4 районах, у Солом'янському частково зруйновано будинок. В Запоріжжі після атаки сталась пожежа в одному з районів міста. Там щонайменше 4 поранених. В КОВА повідомили про 4 райони області:
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Київщину
