31 октября, 22:03
Украина пошла в контрнаступление вблизи Покровска, –СМИ
В Покровске Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои. Несмотря на заявления россиян о якобы захвате города, украинские военные продолжают давать оккупантам отпор и проводят штурмовые действия.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на источники СМИ в Силах обороны.
Что известно о наступлении Сил обороны на Покровском направлении?
Сообщается, что штурмовики военной разведки зашли в районы города, которые российские генералы объявили якобы "захваченными" и считают ключевыми для логистики Украины.
Кроме того, есть информация о контратаках бойцов ГУР. Целью таких действий военной разведки является разблокирование логистики, отмечают источники РБК-Украина.