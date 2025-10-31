Украина пошла в контрнаступление вблизи Покровска, –СМИ

В Покровске Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои. Несмотря на заявления россиян о якобы захвате города, украинские военные продолжают давать оккупантам отпор и проводят штурмовые действия.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на источники СМИ в Силах обороны.

Что известно о наступлении Сил обороны на Покровском направлении?

Сообщается, что штурмовики военной разведки зашли в районы города, которые российские генералы объявили якобы "захваченными" и считают ключевыми для логистики Украины.

Кроме того, есть информация о контратаках бойцов ГУР. Целью таких действий военной разведки является разблокирование логистики, отмечают источники РБК-Украина.