31 жовтня, 22:03
Україна пішла в контрнаступ поблизу Покровська, – ЗМІ

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Українські військові проводять контрнаступальні дії біля Покровська.
  • Зокрема йдеться про штурмові та розвідувальні підрозділи.

У Покровську на Донеччині наразі точаться запеклі бої. Попри заяви росіян про нібито захоплення міста, україснькі військові продовжують давати окупантам відсіч і проводять штурмові дії.

Про таке інформує 24 Канал з посиланням на джерела ЗМІ в Силах оборони.

Що відомо про наступ Сил оборони на Покровському напрямку?

Повідомляється, що штурмовики воєнної розвідки зайшли в райони міста, які російські генерали оголосили нібито "захопленими" і вважають ключовими для логістики України.

Крім того, є інформація про контратаки бійців ГУР. Метою таких дій військової розвідки є розблокування логістики, зазначають джерела РБК-Україна 

Яка ситуація в Покровську?

  • Раніше полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан підкреслив, що тиск з боку окупантів залишається надзвичайно сильним. 

  • Російські війська нарощують тиск у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. За оцінками, якщо врахувати тилові угруповання від Селидового до Донецька, загальна чисельність резервів противника перевищує 100 тисяч осіб. Друга хвиля підкріплень, що прибула з початком осені, вже бере участь у бойових діях.  

  • Напередодні Володимир Путін оголосив про нібито оточення українських військ у Покровську та Мирнограді. Втім, командування Угруповання військ "Схід" спростувало ці заяви, наголосивши, що жодного оточення українських підрозділів у районі Покровська немає. 