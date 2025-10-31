Україна пішла в контрнаступ поблизу Покровська, – ЗМІ
- Українські військові проводять контрнаступальні дії біля Покровська.
- Зокрема йдеться про штурмові та розвідувальні підрозділи.
У Покровську на Донеччині наразі точаться запеклі бої. Попри заяви росіян про нібито захоплення міста, україснькі військові продовжують давати окупантам відсіч і проводять штурмові дії.
Про таке інформує 24 Канал з посиланням на джерела ЗМІ в Силах оборони.
Що відомо про наступ Сил оборони на Покровському напрямку?
Повідомляється, що штурмовики воєнної розвідки зайшли в райони міста, які російські генерали оголосили нібито "захопленими" і вважають ключовими для логістики України.
Крім того, є інформація про контратаки бійців ГУР. Метою таких дій військової розвідки є розблокування логістики, зазначають джерела РБК-Україна
Яка ситуація в Покровську?
Раніше полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан підкреслив, що тиск з боку окупантів залишається надзвичайно сильним.
Російські війська нарощують тиск у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. За оцінками, якщо врахувати тилові угруповання від Селидового до Донецька, загальна чисельність резервів противника перевищує 100 тисяч осіб. Друга хвиля підкріплень, що прибула з початком осені, вже бере участь у бойових діях.
Напередодні Володимир Путін оголосив про нібито оточення українських військ у Покровську та Мирнограді. Втім, командування Угруповання військ "Схід" спростувало ці заяви, наголосивши, що жодного оточення українських підрозділів у районі Покровська немає.