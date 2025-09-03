Россия применяет террор против мирного населения, атакуя гражданскую инфраструктуру. Наше государство дает отпор врагу, однако тактика совсем другая. Украина развивает свои военные мощности, чтобы атаковать российские заводы, которые способствуют продолжению войны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что Россия оказывает террор против нашего населения с одной целью. Говорится об экономическом давлении на Украину, чтобы граждане выезжали за границу и, как следствие, финансовые возможности нашего государства ослабевали.

Почему важно развивать собственную оборонную промышленность?

Юрий Федоренко объяснил, что чем больше украинцев уедет из страны из-за войны, которую начала Россия, тем меньше Украина будет иметь финансовых ресурсов для усиления оборонно-промышленного комплекса.

Россияне применяют комбинированные атаки, в частности дроны и ракеты, чтобы воплощать свой замысел.

Мы (украинские военные – 24 Канал) противодействуем этому, увеличивая количество подразделений, работающих над сбиванием "Шахедов". Также призываем наших партнеров предоставлять дополнительные системы противовоздушной обороны,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Кроме того, по его словам, важно не только обороняться, но и бить по территории России, так, как оккупанты бьют по Украине. Важно, чтобы Силы обороны не зависели от разрешений западных партнеров, а могли самостоятельно использовать оружие собственного производства.

Интересно. Украина активно развивает собственную ракетную программу. Есть уже определенные результаты – взрывы на военных и промышленных объектах в России. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, ракеты станут долгосрочным инструментом сдерживания, а их развитие в сочетании с беспилотными технологиями открывает новые возможности для ослабления врага.

Использование украинского оружия по территории России, по мнению Федоренко, приведет к уменьшению количества российских обстрелов по территории Украины. Как следствие будет погибать меньше наших гражданских и военных.

Поэтому украинская ракетная программа – это принципиально важное достижение украинского народа и действующего военно-политического руководства,

– добавил командир "Ахиллеса".

Необходимо наращивать оборонно-промышленный комплекс нашего государства, чтобы атаки по военным объектам противника были комплексными и уменьшали способности России вести войну.

Как развивается украинская ракетная программа?