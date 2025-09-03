Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что Россия оказывает террор против нашего населения с одной целью. Говорится об экономическом давлении на Украину, чтобы граждане выезжали за границу и, как следствие, финансовые возможности нашего государства ослабевали.

Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит до Москвы и даже до Ирана: почему ее так назвали и чего ждать России

Почему важно развивать собственную оборонную промышленность?

Юрий Федоренко объяснил, что чем больше украинцев уедет из страны из-за войны, которую начала Россия, тем меньше Украина будет иметь финансовых ресурсов для усиления оборонно-промышленного комплекса.

Россияне применяют комбинированные атаки, в частности дроны и ракеты, чтобы воплощать свой замысел.

Мы (украинские военные – 24 Канал) противодействуем этому, увеличивая количество подразделений, работающих над сбиванием "Шахедов". Также призываем наших партнеров предоставлять дополнительные системы противовоздушной обороны,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Кроме того, по его словам, важно не только обороняться, но и бить по территории России, так, как оккупанты бьют по Украине. Важно, чтобы Силы обороны не зависели от разрешений западных партнеров, а могли самостоятельно использовать оружие собственного производства.

Интересно. Украина активно развивает собственную ракетную программу. Есть уже определенные результаты – взрывы на военных и промышленных объектах в России. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, ракеты станут долгосрочным инструментом сдерживания, а их развитие в сочетании с беспилотными технологиями открывает новые возможности для ослабления врага.

Использование украинского оружия по территории России, по мнению Федоренко, приведет к уменьшению количества российских обстрелов по территории Украины. Как следствие будет погибать меньше наших гражданских и военных.

Поэтому украинская ракетная программа – это принципиально важное достижение украинского народа и действующего военно-политического руководства,

– добавил командир "Ахиллеса".

Необходимо наращивать оборонно-промышленный комплекс нашего государства, чтобы атаки по военным объектам противника были комплексными и уменьшали способности России вести войну.

Как развивается украинская ракетная программа?