Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что Россия оказывает террор против нашего населения с одной целью. Говорится об экономическом давлении на Украину, чтобы граждане выезжали за границу и, как следствие, финансовые возможности нашего государства ослабевали.

Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит до Москвы и даже до Ирана: почему ее так назвали и чего ждать России

Почему важно развивать собственную оборонную промышленность?

Юрий Федоренко объяснил, что чем больше украинцев уедет из страны из-за войны, которую начала Россия, тем меньше Украина будет иметь финансовых ресурсов для усиления оборонно-промышленного комплекса.

Россияне применяют комбинированные атаки, в частности дроны и ракеты, чтобы воплощать свой замысел.

Мы (украинские военные – 24 Канал) противодействуем этому, увеличивая количество подразделений, работающих над сбиванием "Шахедов". Также призываем наших партнеров предоставлять дополнительные системы противовоздушной обороны,
– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Кроме того, по его словам, важно не только обороняться, но и бить по территории России, так, как оккупанты бьют по Украине. Важно, чтобы Силы обороны не зависели от разрешений западных партнеров, а могли самостоятельно использовать оружие собственного производства.

Интересно. Украина активно развивает собственную ракетную программу. Есть уже определенные результаты – взрывы на военных и промышленных объектах в России. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, ракеты станут долгосрочным инструментом сдерживания, а их развитие в сочетании с беспилотными технологиями открывает новые возможности для ослабления врага.

Использование украинского оружия по территории России, по мнению Федоренко, приведет к уменьшению количества российских обстрелов по территории Украины. Как следствие будет погибать меньше наших гражданских и военных.

Поэтому украинская ракетная программа – это принципиально важное достижение украинского народа и действующего военно-политического руководства,
– добавил командир "Ахиллеса".

Необходимо наращивать оборонно-промышленный комплекс нашего государства, чтобы атаки по военным объектам противника были комплексными и уменьшали способности России вести войну.

Как развивается украинская ракетная программа?

  • Украина 21 февраля 2025 года впервые показала собственную крылатую ракету "Трембита". Общий ее вес 100 килограммов, а масса боевой части – 20. Крылатая ракета может атаковать цели на расстоянии более 140 километров.

  • Наше государство разработало тактическую баллистическую ракету "Сапсан". Известно, что в мае ее испытали, атаковав военную цель на территории России. Ракета преодолела около 300 километров, однако, вероятно, ее дальность значительно больше, а масса боевой части составляет 480 килограммов.

  • Военные мощности Украины пополнилась крылатой ракетой "Фламинго". Серийное производство этого оружия началось 14 августа 2025 года. Силы обороны уже применяли ее по территории России. Важно, что вероятная дальность полета – 3 тысячи километров, а боевая часть – тысяча килограммов.