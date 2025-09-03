Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що Росія чинить терор проти нашого населення з одною метою. Мовиться про економічний тиск на Україну, щоб громадяни виїжджали за кордон і, як наслідок, фінансові спроможності нашої держави слабшали.

Чому важливо розвивати власну оборонну промисловість?

Юрій Федоренко пояснив, що чим більше українців виїде з країни через війну, яку розпочала Росія, тим менше Україна матиме фінансових ресурсів для посилення оборонно-промислового комплексу.

Росіяни застосовують комбіновані атаки, зокрема дрони та ракети, щоб втілювати свій задум.

Ми (українські військові – 24 Канал) протидіємо цьому, збільшуючи кількість підрозділів, які працюють над збиттям "Шахедів". Також закликаємо наших партнерів надавати додаткові системи протиповітряної оборони,

– підкреслив командир "Ахіллесу".

Крім того, за його словами, важливо не лише оборонятись, але й бити по території Росії, так, як окупанти б'ють по Україні. Важливо, щоб Сили оборони не залежали від дозволів західних партнерів, а могли самостійно використовувати зброю власного виробництва.

Цікаво. Україна активно розвиває власну ракетну програму. Є вже певні результати – вибухи на військових та промислових об'єктах у Росії. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, ракети стануть довгостроковим інструментом стримування, а їх розвиток у поєднанні з безпілотними технологіями відкриває нові можливості для послаблення ворога.

Використання української зброї по території Росії, на думку Федоренка, призведе до зменшення кількості російських обстрілів по території України. Як наслідок буде гинути менше наших цивільних та військових.

Тому українська ракетна програма – це принципово важливий здобуток українського народу та чинного військово-політичного керівництва,

– додав командир "Ахіллесу".

Необхідно нарощувати оборонно-промисловий комплекс нашої держави, щоб атаки по військових об'єктах противника були комплексними та зменшували спроможності Росії вести війну.

Як розвивається українська ракетна програма?