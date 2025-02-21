Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
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Вперше показали ракету "Трембіту"
На найбільшому форумі оборонних інновацій за всю історію України Defense Tech Innovations Forum у п'ятницю, 21 лютого, вперше показали українську крилату ракету "Трембіта".
Ракета "Трембіта" / Фото Михайла Федорова
На форумі також розповіли більше про українську розробку. Так, характеристики базової крилатої ракети "Трембіта":
- споряджена маса – 100 кілограмів;
- маса бойової частини – 20 кілограмів (термобарична або осколково-фугасна)
- дальність ураження – понад 140 кілометрів;
- швидкість – понад 400 кілометрів за годину;
- висота – максимальна 2000 метрів і мінімальна 30 метрів;
- паливо – двигун працює на бензині А-92 та А-95.
Характеристики "Трембіти" / Фото facebook.com/trembita.rocket
Крім того, на виставці також презентували українські дрони, а також бойовий модуль, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.