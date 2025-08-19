Как объяснил 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, некоторые украинские ракеты уже запущены в серийное производство. По его словам, чем больше в этих образцах будет собственных компонентов, тем быстрее Украина сможет выпускать новые ракеты и применять их без зависимости от решений союзников.
Использует ли Украина новые ракеты против России?
Российские заводы и предприятия все чаще страдают от взрывов, причины которых в Кремле не могут объяснить. Их часто связывают с украинскими ударами.
Не факт, что мы уже их и показываем. Другой вопрос, что Россия не имеет доказательной базы. Но те мощные взрывы, которые сейчас происходят на их предприятиях, говорят сами за себя,
– объяснил Тимочко.
Он отметил, что такие удары ослабляют способность России поддерживать войну. По его словам, масштабность разрушений указывает на заметный прогресс в развитии украинских ракет.
К слову. Свежие оценки Ивана Тимочко относительно российского "Орешника" объясняют, почему информационные заявления Кремля о "новейших ракетах" не меняют баланса сил: без ядерной составляющей это дорогой и малоэффективный проект, что скорее имеет пропагандистский эффект.
Серийное производство украинских ракет
Иван Тимочко отметил, что важно, чтобы в новых ракетах было как можно больше украинских деталей. Это позволит быстрее выпускать их и меньше зависеть от решений союзников.
У нас есть ряд ракет, которые уже запущены в серийное производство. Мы можем говорить, что они уже прошли период адаптации прототипа, так сказать, лечения от детских болезней до серийного,
– пояснил он.
Военный подчеркнул, что собственное производство деталей даст Украине больше свободы в применении ракет. Он предположил, что нынешние образцы украинских ракет – это еще не предел. В будущем могут появиться другие типы, адаптированные под конкретные задачи.
Будет еще много работы, много еще будет сюрпризов. Я думаю, что не крайняя это номенклатура ракет, будут еще другие виды, адаптированные под конкретные ситуации,
– заметил он.
Он также обратил внимание, что современное ракетостроение движется в направлении сочетания с беспилотными технологиями. Это позволяет удешевить производство и сделать использование ракет проще.
Ракетная программа как долгосрочная перспектива
Иван Тимочко подчеркнул, что ракетная программа Украины надолго останется приоритетом. Она нужна для сдерживания агрессии даже в случае временных договоренностей с врагом.
Ракетная программа наша – это долгосрочная и среднесрочная перспектива. Россия молчит только тогда, когда понимает, что у нее недостаточно сил,
– пояснил он.
Он отметил, что развитие этого вооружения позволит Украине наносить удары в глубину территории противника. Это помогает ослаблять его военный и экономический потенциал.
Что известно о последних разработках украинских ракет: главное
- "Фламинго" – новая украинская крылатая ракета, которую 14 августа запустили в серийное производство. Она имеет дальность более 3 000 км, боевую часть весом более 1 тонны, скорость до 900 км/ч и защищенную от РЭБ систему наведения. Первые пуски уже подтверждены, а разработку профинансировала Германия, выделив 400 млн евро на проект и другие украинские разработки.
- "Трембита" – украинская крылатая ракета с импульсным двигателем, дальностью около 200 км и боевой частью до 50 кг. Она стоит примерно 15 тысяч долларов, что делает ее доступной для массового производства. В 2025 году Украина планирует изготовить до 3 тысяч таких ракет, а в будущем – создавать модификации с дальностью до Москвы и даже до стратегических объектов в глубине России.
- "Пекло" – украинская ракета-дрон, которую уже применили на Луганщине. Она дешевле и проще крылатой ракеты, имеет меньшую боевую часть (около 50 кг) и скорость до 700 км/ч, но главное преимущество – возможность производить сотни единиц для массовых ударов.