Как объяснил 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, некоторые украинские ракеты уже запущены в серийное производство. По его словам, чем больше в этих образцах будет собственных компонентов, тем быстрее Украина сможет выпускать новые ракеты и применять их без зависимости от решений союзников.

Использует ли Украина новые ракеты против России?

Российские заводы и предприятия все чаще страдают от взрывов, причины которых в Кремле не могут объяснить. Их часто связывают с украинскими ударами.

Не факт, что мы уже их и показываем. Другой вопрос, что Россия не имеет доказательной базы. Но те мощные взрывы, которые сейчас происходят на их предприятиях, говорят сами за себя,

– объяснил Тимочко.

Он отметил, что такие удары ослабляют способность России поддерживать войну. По его словам, масштабность разрушений указывает на заметный прогресс в развитии украинских ракет.

К слову. Свежие оценки Ивана Тимочко относительно российского "Орешника" объясняют, почему информационные заявления Кремля о "новейших ракетах" не меняют баланса сил: без ядерной составляющей это дорогой и малоэффективный проект, что скорее имеет пропагандистский эффект.

Серийное производство украинских ракет

Иван Тимочко отметил, что важно, чтобы в новых ракетах было как можно больше украинских деталей. Это позволит быстрее выпускать их и меньше зависеть от решений союзников.

У нас есть ряд ракет, которые уже запущены в серийное производство. Мы можем говорить, что они уже прошли период адаптации прототипа, так сказать, лечения от детских болезней до серийного,

– пояснил он.

Военный подчеркнул, что собственное производство деталей даст Украине больше свободы в применении ракет. Он предположил, что нынешние образцы украинских ракет – это еще не предел. В будущем могут появиться другие типы, адаптированные под конкретные задачи.

Будет еще много работы, много еще будет сюрпризов. Я думаю, что не крайняя это номенклатура ракет, будут еще другие виды, адаптированные под конкретные ситуации,

– заметил он.

Он также обратил внимание, что современное ракетостроение движется в направлении сочетания с беспилотными технологиями. Это позволяет удешевить производство и сделать использование ракет проще.

Ракетная программа как долгосрочная перспектива

Иван Тимочко подчеркнул, что ракетная программа Украины надолго останется приоритетом. Она нужна для сдерживания агрессии даже в случае временных договоренностей с врагом.

Ракетная программа наша – это долгосрочная и среднесрочная перспектива. Россия молчит только тогда, когда понимает, что у нее недостаточно сил,

– пояснил он.

Он отметил, что развитие этого вооружения позволит Украине наносить удары в глубину территории противника. Это помогает ослаблять его военный и экономический потенциал.

Что известно о последних разработках украинских ракет: главное