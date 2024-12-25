Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что Украина должна разрабатывать дальнобойные ракеты, которые могли бы поражать аэродромы и заводы в глубине России. В то же время по оценкам аналитиков, изготовление 3 тысячи ракет, что анонсировал Владимир Зеленский, будет стоить по меньшей мере 3 миллиарда долларов.

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Украина создала целую плеяду ракет

Ракета "Трембита" – новая разработка украинских специалистов, в производстве которой они использовали незаслуженно забытый, по словам Свитана, импульсный двигатель. Его перестали использовать, потому что появились турбореактивные двигатели, которые удорожили производство ракет.

В то же время импульсный двигатель – очень дешевый, и поэтому ракета "Трембита" может стоить до 15 тысяч долларов, но при этом выполнять боевую задачу на дальности в сотни километров,

– подчеркнул он.

Справка

По данным издания, The Economist, По данным издания, The Economist, двигатель "Трембиты" является современной 200-долларовой переработкой импульсного реактивного двигателя. Впервые он был использован на немецкой бомбе ФАУ-1 в 1944 году. Базовая ракета летит со скоростью 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров. Также в процессе разработки мощная модель "Трембиты", которая способна долететь до Москвы.

Украине, как отметил военный эксперт, необходимы ракеты – крылатые или баллистические – такой дальности, чтобы они доставали до реки Волга в России. Это 600 – 700 километров, а до Москвы расстояние примерно 450 километров.

Нам нужны такие дешевые ракеты с большой дальностью, чтобы доставать до стратегических аэродромов в России, в частности до Энгельса в Саратовской области. Он расположен на расстоянии 600 километров. Нам нужно сразу закладывать такие задачи,

– подчеркнул он.

В то же время Украине, по мнению полковник запаса ВСУ, надо стремиться к созданию ракет, которые могут преодолевать расстояние в 2 тысячи километров, чтобы доставать до заводов на Урале.

Ракета "Трембита" имеет много преимуществ – дешевая, быстро изготавливается и может иметь боевую часть до 50 килограммов. Ее можно производить на базе ФАБ-50, используя авиабомбу как механизм давления на россиян. Система управления также не очень ценная и двигатель также очень дешевый и очень надежный,

– отметил Роман Свитан.

Украина имеет целый ряд ракет собственного производства, начиная от "Нептуна", который прошел тернистый путь, от ракеты "воздух – корабль", до крылатой ракеты берегового ракетного комплекса "Нептун", и заканчивая "Ада", "Паляницы", "Руты".

Это плеяда ракеты, которые в 2025 году упадут на головы россиян, и тогда они почувствуют, что такое прилет баллистической или крылатой ракеты с нанесением серьезных повреждений,

– резюмировал он.

Напомним, что, что французский телеканал France 24 рассказал о создании украинскими специалистами ракеты "Трембита", отметив, что ее можно применять как ложную цель для средств российской ПВО. Украинская ракета способна выманивать зенитные ракеты россиян, ведь имеет Radar Cross-Section и заметный тепловой след.