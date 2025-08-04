Ракета "Орешник" без ядерной боеголовки не имеет реальной военной ценности. Она лишь имитирует угрозу, отметил 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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Сколько стоит ракета "Орешник" и что в ней не так?

Ракета "Орешник" относится к самым дорогим в российском арсенале. По словам Ивана Тимочко, ее стоимость может достигать 100 миллионов долларов, что эквивалентно десяти ракетам "Калибр".

Это далеко неточная, очень дорогостоящая ракета с металлическими болванками. Она может нанести определенные разрушения за счет кинетической энергии, но не более. Это просто история для того, чтобы радовать россиян и пугать европейских избирателей,

– пояснил он.

В конвенционной комплектации "Орешник" работает как гигантская шрапнель: корпус разлетается инертными обломками, а разрушительное действие ограничивается плоскостью рассеивания. Из-за высокой цены и низкой точности эта ракета скорее демонстрирует амбиции Кремля, чем добавляет ему реальной огневой силы.

Зачем Кремль перебрасывает "Орешник" в Беларусь?

По словам Ивана Тимочко, Россия делает вид, что уже перебросила пусковые установки ракеты "Орешник" на территорию Беларуси. Кремль внимательно отслеживает реакцию Запада, и постепенно приучает общество к идее размещения ядерных систем вне собственных границ.

Так или иначе они приучают общество к тому, что Путин готов нарушать все международные договоры о нераспространении ядерного оружия неядерным странам,

– подчеркнул Тимочко.

Он предположил, что следующим шагом может стать завоз боевых ядерных блоков. Таким образом Москва стремится усилить давление на Европу и закрепить Минск как удобную площадку для будущих переговоров.

Беларусь как плацдарм для нападения на Украину

Иван Тимочко напомнил, что в 2022 году белорусская территория уже использовалась для вторжения в Украину. По его словам, тогда на севере, в частности в Черниговской области, действовали именно белорусские подразделения в составе российской армии.

Есть десятки и сотни свидетельств людей, которые видели присутствие белорусских военных,

– отметил Тимочко.

Он предположил, что повторное наступление с севера пока маловероятно. По мнению Тимочко, Путин не получит стратегического преимущества, но может потерять Беларусь как переговорную площадку — именно поэтому Москва воздерживается от новой эскалации.