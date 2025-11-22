Украина проведет консультации по мирному плану в Швейцарии: кто войдет в делегацию
- Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для консультаций в Швейцарии, которую возглавит Андрей Ермак.
- В делегацию войдут чиновники, в частности Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Олег Иващенко и другие представители оборонных и безопасностных ведомств.
В Швейцарии состоятся консультации относительно шагов для окончания войны. Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации.
Ее возглавит глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента и указ президента №854/2025.
Смотрите также "В Европе царит нервозность": как Зеленский и лидеры ЕС пытаются переписать план Трампа
Кто войдет в состав украинской делегации в Швейцарии?
В Швейцарии планируют провести консультации относительно шагов для окончания войны. Президент Украины утвердил состав делегации.
В нее войдут:
- Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
- Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
- Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
- Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины.
Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов,
– отметил Рустем Умеров.
Он добавил, что "Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность".
Ранее состоялись переговоры с американской делегацией в Украине
21 ноября состоялась встреча американской делегации во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом и украинской стороной во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
В переговорах от украинской стороны приняли участие высшие военные руководители, в частности начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.
В рамках переговоров стороны продолжили консультации, которые начались ранее на уровне президента Украины.