Украина проведет консультации по мирному плану в Швейцарии: кто войдет в делегацию

В Швейцарии состоятся консультации относительно шагов для окончания войны. Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации.

Ее возглавит глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента и указ президента №854/2025.

Кто войдет в состав украинской делегации в Швейцарии?

В Швейцарии планируют провести консультации относительно шагов для окончания войны. Президент Украины утвердил состав делегации.

В нее войдут:

Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;

Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;

Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;

Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины.

Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов,

– отметил Рустем Умеров.

Он добавил, что "Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность".

Ранее состоялись переговоры с американской делегацией в Украине