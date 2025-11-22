Україна проведе консультації щодо мирного плану у Швейцарії: хто увійде до делегації
- Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для консультацій у Швейцарії, яку очолить Андрій Єрмак.
- До делегації увійдуть високопосадовці, зокрема Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег Іващенко та інші представники оборонних і безпекових відомств.
У Швейцарії відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації.
Її очолить голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента та указ президента №854/2025.
Хто увійде до складу української делегації у Швейцарії?
До неї увійдуть:
- Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента України, глава делегації;
- Рустем Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони України;
- Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;
- Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;
- Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України.
Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків,
– зазначив Рустем Умєров.
Він додав, що "Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека".
Раніше відбулися переговори з американською делегацією в Україні
21 листопада відбулася зустріч американської делегації на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом та українською стороною на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
У переговорах від української сторони взяли участь вищі військові керівники, зокрема начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та очільник ГУР МОУ Кирил Буданов.
У межах переговорів сторони продовжили консультації, які почалися раніше на рівні президента України.