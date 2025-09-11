Украина работает над форматом новой встречи с США на основе коалиции желающих, – Зеленский
- Зеленский заявил, что Украина работает над форматом новой встречи с США на основе "коалиции желающих", работа продолжается ежедневно.
- Президент напомнил, что украинская сторона уже провела длительный разговор во время визита в США, акцент делается на результативности встреч.
Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над форматом новой встречи с американской стороной на основе "коалиции желающих". По словам президента, работа продолжается ежедневно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве 11 сентября.
Читайте также Европе нужно готовить "план Б", ведь Трамп может не спасти Украину, – обозреватель FT
Что известно о предстоящей встрече?
Владимир Зеленский рассказал, что Украина постоянно поддерживает контакты с американскими коллегами на разных уровнях. По его словам, глава Офиса Президента, министр иностранных дел и председатель СНБО общаются с Рубио, Келлогом и Уиткоффом.
Мы постоянно общаемся, у нас иногда есть возможность общаться с президентом Трампом,
– отметил Зеленский.
Президент также напомнил, что во время встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября страны-участники провели телефонный разговор с Трампом. Политики обсуждали в частности санкции против России и другие шаги.
Сейчас мы общаемся, ожидаем, что в ближайшие дни у нас будет возможность сконтактировать с Белым домом. Я думаю, что мы проведем соответствующую беседу,
– сообщил Зеленский.
Он добавил, что украинская сторона работает над форматом встречи в рамках коалиции желающих вместе с партнерами и ожидает провести переговоры команд с американской стороной. По его словам, во время визита в США уже состоялся длительный и содержательный разговор.
Владимир Зеленский подчеркнул, что работа продолжается ежедневно, и главное – не количество встреч, а их результат.
Как прошел саммит "коалиции желающих"?
В Париже 4 сентября состоялся саммит "коалиции желающих", где ключевой темой стали гарантии безопасности для Украины. После встречи президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран согласились предоставить войска или средства поддержки, а в целом предложения по гарантиям подали 35 лидеров.
В то же время политики не пришли к консенсусу в вопросе размещения своих войск в Украине, что могло бы стать одним из элементов гарантий безопасности. Пока не все страны готовы к такому шагу, среди них Польша и Германия.
После встречи президент США Дональд Трамп заявил, что его страна присоединится к обеспечению защиты Украины, но заметил, что первой это будет делать Европа. Политик также в очередной раз подчеркнул, что настроен положить конец войне.