Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над форматом новой встречи с американской стороной на основе "коалиции желающих". По словам президента, работа продолжается ежедневно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве 11 сентября.

Что известно о предстоящей встрече?

Владимир Зеленский рассказал, что Украина постоянно поддерживает контакты с американскими коллегами на разных уровнях. По его словам, глава Офиса Президента, министр иностранных дел и председатель СНБО общаются с Рубио, Келлогом и Уиткоффом.

Мы постоянно общаемся, у нас иногда есть возможность общаться с президентом Трампом,

– отметил Зеленский.

Президент также напомнил, что во время встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября страны-участники провели телефонный разговор с Трампом. Политики обсуждали в частности санкции против России и другие шаги.

Сейчас мы общаемся, ожидаем, что в ближайшие дни у нас будет возможность сконтактировать с Белым домом. Я думаю, что мы проведем соответствующую беседу,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона работает над форматом встречи в рамках коалиции желающих вместе с партнерами и ожидает провести переговоры команд с американской стороной. По его словам, во время визита в США уже состоялся длительный и содержательный разговор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что работа продолжается ежедневно, и главное – не количество встреч, а их результат.

Как прошел саммит "коалиции желающих"?