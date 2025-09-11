Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі коаліції охочих, – Зеленський
- Зеленський заявив, що Україна працює над форматом нової зустрічі з США на основі "коаліції охочих", робота триває щоденно.
- Президент нагадав, що українська сторона вже провела тривалу розмову під час візиту до США, акцент робиться на результативності зустрічей.
Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна працює над форматом нової зустрічі з американською стороною на основі "коаліції охочих". За словами президента, робота триває щоденно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня.
Що відомо про майбутню зустріч?
Володимир Зеленський розповів, що Україна постійно підтримує контакти з американськими колегами на різних рівнях. За його словами, глава Офісу Президента, міністр закордонних справ і голова РНБО спілкуються з Рубіо, Келлогом та Віткоффом.
Ми постійно спілкуємось, у нас іноді є можливість спілкуватися з президентом Трампом,
– зазначив Зеленський.
Президент також нагадав, що під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 4 вересня країни-учасники провели телефонну розмову з Трампом. Політики обговорювали зокрема санкції проти Росії та інші кроки.
Зараз ми спілкуємось, очікуємо, що найближчими днями в нас буде можливість сконтактувати з Білим домом. Я думаю, що ми проведемо відповідну бесіду,
– повідомив Зеленський.
Він додав, що українська сторона працює над форматом зустрічі в межах коаліції охочих разом із партнерами та очікує провести переговори команд з американською стороною. За його словами, під час візиту до США вже відбулася тривала й змістовна розмова.
Володимир Зеленський підкреслив, що робота триває щодня, і головне – не кількість зустрічей, а їхній результат.
Як пройшов саміт "коаліції охочих"?
У Парижі 4 вересня відбувся саміт "коаліції охочих", де ключовою темою стали гарантії безпеки для України. Після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн погодилися надати війська або засоби підтримки, а загалом пропозиції щодо гарантій подали 35 лідерів.
Водночас політики не дійшли консенсусу в питанні розміщення своїх військ в Україні, що могло б стати одним з елементів гарантій безпеки. Наразі не всі країни готові до такого кроку, серед них Польща і Німеччина.
Після зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що його країна долучиться до забезпечення захисту Україні, але зауважив, що першою це робитиме Європа. Політик також вже вкотре наголосив, що налаштований покласти край війні.